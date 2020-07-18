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Пираты похитили украинских моряков

Жертвами пиратов у берегов Нигерии стали 15 человек

сегодня, 00:31
Автор:

Владимир Лавский
Пираты похитили украинских моряков

В пятницу, 17 июля, у берегов Нигерии банда пиратов атаковала танкер Curacao Trader и похитила 15 членов экипажа, среди которых были и украинцы. Об этом сообщает портал Dryad Global, который специализируется в вопросах морской безопасности. 

Как сообщает источник, к судну пробрались восемь вооруженных злоумышленников, попали на борт и насильно похитили членов экипажа. По предварительным данным, вся команда судна состояла из граждан Украины и России. 

Также источник подтверждает факт хищения самого судна CURACAO TRADER IMO 9340908. В его статусе написано: "Тот, который пребывает не под контролем". 

Этот инцидент произошел в самой дальней от берега точке - Гвинейском заливе. 

Как ранее сообщали "Комментарии", у берегов Камеруна пираты напали на танкер, на борту которого был украинец. Сообщается, что нападение произошло в тот момент, когда судно стояло на якоре в двух морских милях от порта Лимбох. Судно шло под флагом Греции, также отмечается, что в результате нападения один человек был ранен.


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