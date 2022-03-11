Пилот из оккупированного Крыма бомбил свою семью в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Украинские
военнослужащие взяли в плен пилота из оккупированного Крыма, который бомбил
города нашей страны, несмотря на то, что его родители живут в Кременчуге
Полтавской области. Б этом сообщила на своем Telegram-канале СБУ.
Пилот из Крыма бомбил свою семью в Украине / Фото: kam.lt
Известно,
что пилота задержали 5 марта под Николаевом. Он приехал воевать в Украину из
временно оккупированного Крыма и не увидел ничего преступного в приказе бомбить
мирное население нашей страны. Хотя его семья живет в Полтавской области. О
том, что самолет был сбит, а пилот взят в плен, мать узнала из украинских СМИ.
"Меня
захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно в Кременчуге слышали жуткий
вой сирен. И мне тяжело было понять, как можно было выполнять преступный приказ
командира про бомбардировку Украины", — рассказала женщина.
Мать
сбытого летчика попросила прощения в украинцев, отметив, что ей жаль, что она
не смогла вырастить из сына достойного человека.
Напомним,
что 4 марта, ВСУ уничтожили самолет Су-34 оккупантов в Донецкой области. Пилоту
удалось катапультироваться. За пилотом
сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов,
но их тоже приземлили наши защитники.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города. Советник
министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что среди личного состава
воздушно-космических сил РФ распространяются "упадочные настроения".
Читайте
также, что в небе над Полтавской областью украинские защитники сбили вражескую
ракету.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости