Пилот из оккупированного Крыма бомбил свою семью в Украине

Украинские военнослужащие взяли в плен пилота из оккупированного Крыма, который бомбил города нашей страны, несмотря на то, что его родители живут в Кременчуге Полтавской области. Б этом сообщила на своем Telegram-канале СБУ.

Пилот из Крыма бомбил свою семью в Украине / Фото: kam.lt

Известно, что пилота задержали 5 марта под Николаевом. Он приехал воевать в Украину из временно оккупированного Крыма и не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население нашей страны. Хотя его семья живет в Полтавской области. О том, что самолет был сбит, а пилот взят в плен, мать узнала из украинских СМИ.

"Меня захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно в Кременчуге слышали жуткий вой сирен. И мне тяжело было понять, как можно было выполнять преступный приказ командира про бомбардировку Украины", — рассказала женщина.

Мать сбытого летчика попросила прощения в украинцев, отметив, что ей жаль, что она не смогла вырастить из сына достойного человека.

Напомним, что 4 марта, ВСУ уничтожили самолет Су-34 оккупантов в Донецкой области. Пилоту удалось катапультироваться. За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов, но их тоже приземлили наши защитники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что среди личного состава воздушно-космических сил РФ распространяются "упадочные настроения".

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