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Главная Новости Общество происшествия Перелом костей черепа, сотрясение мозга -чем закончился для ребенка поход в садик в Одессе
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Перелом костей черепа, сотрясение мозга -чем закончился для ребенка поход в садик в Одессе

По словам отца ребенка, сотрудники сада просили не говорить о том, что травмы ребенок получил во время пребывания в дошкольном учреждении

сегодня, 17:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

Перелом затылочной кости черепа и сотрясение мозга — именно с таким диагнозом забрали родители своего ребенка из детского сада в Одессе. Об этом рассказывает ТСН.

Перелом костей черепа, сотрясение мозга -чем закончился для ребенка поход в садик в Одессе

Источник: pixabay.com

Известно, что 4-летняя девочка, находясь в детском саду, во время игры со сверстниками на прогулке упала и получила травму. У ребенка сразу проявились все симптомы сотрясения головного мозга — тошнота, потеря сознания. Но сотрудники заведения, испугавшись того, что их обвинят в недобросовестном исполнении служебных обязанностей, вместо того, чтобы доставить ребенка в больницу, просто положили ее спать.

Родители об инциденте узнали только вечером. На тот момент ребенок уже находилась в тяжелом состоянии — ее срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где и установили неутешительные диагнозы.

"Папа, вы не волнуйтесь. Понаблюдайте за дочерью вечером, если ребенок будет чувствовать себя плохо, обратитесь в медицинское учреждение. Но я Вас прошу не говорить, что это произошло в детском саду, — просили сотрудники сада", — рассказывает отец ребенка Демьян Донец.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что возле агитационной палатки ОПЗЖ произошла стрельба: есть пострадавшие.



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