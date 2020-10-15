Перелом костей черепа, сотрясение мозга -чем закончился для ребенка поход в садик в Одессе

Перелом затылочной кости черепа и сотрясение мозга — именно с таким диагнозом забрали родители своего ребенка из детского сада в Одессе. Об этом рассказывает ТСН.

Источник: pixabay.com

Известно, что 4-летняя девочка, находясь в детском саду, во время игры со сверстниками на прогулке упала и получила травму. У ребенка сразу проявились все симптомы сотрясения головного мозга — тошнота, потеря сознания. Но сотрудники заведения, испугавшись того, что их обвинят в недобросовестном исполнении служебных обязанностей, вместо того, чтобы доставить ребенка в больницу, просто положили ее спать.

Родители об инциденте узнали только вечером. На тот момент ребенок уже находилась в тяжелом состоянии — ее срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где и установили неутешительные диагнозы.

"Папа, вы не волнуйтесь. Понаблюдайте за дочерью вечером, если ребенок будет чувствовать себя плохо, обратитесь в медицинское учреждение. Но я Вас прошу не говорить, что это произошло в детском саду, — просили сотрудники сада", — рассказывает отец ребенка Демьян Донец.







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