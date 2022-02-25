Педагогов и студентов для безопасности отправляют на каникулы: подробности

Чтобы обезопасить всех участников образовательного процесса в нашей стране, глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет рекомендует прекратить образовательный процесс и объявить каникулы на две недели. Об этом главный педагог страны сообщил в своем Телеграмм-канале.

Педагоги уходят на каникулы

По его словам, именно с целью безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов, управлений образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявления каникул на две недели.

"Прошу педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию", — обращается к украинским педагогам Сергей Шкарлетт.

Также чиновник обращается ко всему образовательному сообществу страны, студентам и родителям с призывом не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также доверять информации правоохранителей.

Сергей Шкарлетт завершил свое обращение эмоциональным призывом: "Поддерживаем наших военных ВСУ! Держим строй. Мы – сильные! Мы – Украина!"

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