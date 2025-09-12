Пассажиры "Титаника" могли бы выжить: стали известны новые факты трагической истории

Пассажиры легендарного "Титаника" могли бы выжить после рокового столкновения корабля с айсбергом. Такое мнение в интервью британскому "Mirror" высказал бывший юрист, изучавший историю в Университетском колледже Лондона (UCL), а ныне известный комик Пол Коултер.

Катастрофа "Титаника". Фото: из открытых источников

Историк отметил, что судьбу пассажиров "Титаника" мог кардинально изменить другой корабль под названием "Калифорниан" который был всего в 8 милях (около 13 км) от места катастрофы.

"Несмотря на все попытки "Титаника" – радиосигналы, сигналы Морзе, отправка весельной лодки к таинственному кораблю, который находился в восьми милях – этот корабль не сделал ничего, чтобы спасти "Титаник", – рассказывает Пол Коултер.

По словам историка, причина довольно банальна. Капитан "Калифорниана" спал.

"Его дважды будили ночью, сообщая о ракетах (вероятно, речь о сигнальных ракетах, – ред.), но он не вышел на палубу, не проверил, что происходит, остался в своей каюте", – констатировал он.

Стоит напомнить, корабль "Титаник" утонул в ночь на 15 апреля 1912 года. Судно столкнулось с айсбергом в водах Атлантического океана. Тогда погибло 1496 человек. Еще 712 пострадали.

Читайте также на портале "Комментарии" — рукописное письмо, написанное за несколько дней до трагедии "Титаника", стало одним из самых дорогих артефактов, связанных с легендарным лайнером. Автором письма оказался полковник Арчибальд Грейси, который хоть и пережил катастрофу, но никогда не восстановился полностью.

Также издание "Комментарии" сообщало – более века капитан Эдвард Джон Смит оставался противоречивой фигурой в истории крушения "Титаника". В фильме Джеймса Кэмерона в 1997 году он предстает героем, погибающим на капитанском мостике, когда вода заливает рубку. Но сразу после трагедии пресса распространяла другую, шокирующую версию – якобы Смит застрелился.



