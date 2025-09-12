Пассажиры "Титаника" могли бы выжить: стали известны новые факты трагической истории

Рубрики
Кравцев Сергей
Пассажиры легендарного "Титаника" могли бы выжить после рокового столкновения корабля с айсбергом. Такое мнение в интервью британскому "Mirror" высказал бывший юрист, изучавший историю в Университетском колледже Лондона (UCL), а ныне известный комик Пол Коултер.
Катастрофа "Титаника". Фото: из открытых источников
Историк отметил, что судьбу пассажиров "Титаника" мог кардинально изменить другой корабль под названием "Калифорниан" который был всего в 8 милях (около 13 км) от места катастрофы.
По словам историка, причина довольно банальна. Капитан "Калифорниана" спал.
Стоит напомнить, корабль "Титаник" утонул в ночь на 15 апреля 1912 года. Судно столкнулось с айсбергом в водах Атлантического океана. Тогда погибло 1496 человек. Еще 712 пострадали.
