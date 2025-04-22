Более 100 лет лжи: что произошло с капитаном "Титаника"

Более века капитан Эдвард Джон Смит оставался противоречивой фигурой в истории крушения "Титаника". В фильме Джеймса Кэмерона в 1997 году он предстает героем, погибающим на капитанском мостике, когда вода заливает рубку. Но сразу после трагедии пресса распространяла другую, шокирующую версию – якобы Смит застрелился.

Капитан Титаника

В то время газеты в США и Великобритании писали о якобы самоубийстве капитана, ссылаясь на сомнительные показания. Семью Смита — его жену и дочь — эта версия не только ошеломила, но и опозорила.

Новую точку зрения предлагает книга Дэна Э. Паркеса "Наследие Титаника: Капитан, дочь и шпион". Автор на основе документов и свидетельств доказывает, что капитан погиб, как и большинство пассажиров, — в ледяных водах Атлантики, а версия о самоубийстве — это вымысел на фоне хаоса и поиска виновных.

Паркес отмечает, что слухи могли возникнуть из-за паники на борту — выстрелы действительно раздавались, но, скорее всего, для успокоения пассажиров. Тем временем многие очевидцы видели Смита на капитанском мостике до последних минут. Один из свидетелей рассказывал, как капитан помогал пассажирам и даже передал в шлюпку младенца, отказавшись спасаться сам.

Некоторые свидетели вспоминали, как видели Смита в воде, уже после того, как судно исчезло под водой. Он был в форме, с фуражкой на голове, и, по словам очевидца, призвал: "Заботьтесь о себе, ребята!"

Книга Паркеса – это попытка восстановить честь капитана, который всю жизнь пользовался уважением пассажиров и был известен как "Капитан миллионеров". И, как напоминает автор, сам Смит словно предполагал свою судьбу: "Если самый большой лайнер в мире пойдет ко дну — я пойду с ним".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Гитлер инсценировал свое самоубийство и скрылся в Аргентине.



