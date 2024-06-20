Пассажиры перекрыли трассу Тернополь – Львов: в ТЦК объяснили, почему забрали водителя их маршрутки

20 июня в социальных сетях распространились видео, где пассажиры одного из автобусов заблокировали движение на трассе Тернополь – Львов вблизи села Струтин. Акция протеста возникла из-за инцидента, когда работники ТЦК отвезли водителя этого автобуса в военкомат. Теперь во Львовском областном ТЦК прокомментировали инцидент.



Во Львовской области работники ТЦК сняли с маршрута водителя автобуса. Фото из открытых источников

Во Львовском ТЦК сообщили, что полиция остановила автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Львов и проверила документы водителя.

"Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в Золочевский РТЦК и СП. Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных. Вернув его через несколько десятков минут до его автобуса. Затем автобус продолжил движение", — сообщили в ТЦК.

Во Львовском ТЦК указали, что в салоне транспортного средства находился второй водитель, который мог продолжить движение маршрутки.

"В салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение, согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти наружу и заблокировать трассу", — добавили в ТЦК.

Пресс-служба ТЦК также напомнила, что каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетные документы. Если их нет, то это может стать основанием для доставки военнообязанного в военкомат. В ТЦК отметили, что водители маршрутных автобусов никак не могут быть исключением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовском ТЦК объяснили инцидент, где видеокамера зафиксировала работников военкомата, наехавших на автомобиле на велосипедиста.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавших, сколько украинцев считает, что работники ТЦК не нарушают права людей.