Парня не пустили в самолет из-за его фамилии: какая причина

Киран Гаррис не попал на борт самолета из-за своего имени (фото из открытых источников)

Киран Гаррис из Ливерпуля не представлял себе, что отпуск в Испании может сорваться из-за его фамилии.

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Билет на авиарейс компании EasyJet парень забронировал за месяц, однако за несколько дней до вылета оказалось, что в списке пассажиров его нет. Когда Киран начал выяснять, как такое могло произойти, услышал в ответ, что ему запрещено летать рейсами этой авиакомпании до 15 марта 2031 "из-за предыдущего деструктивного поведения".

Только после этого он понял, что его перепутали с другим человеком – другим Кираном Гаррисом, с которым у него совпадает не только имя и фамилия, но и дата рождения и даже регион проживания! За то, что тот в 2021 году во время перелета в состоянии алкогольного опьянения недостойно себя вел, суд запретил ему в течение десяти лет пользоваться услугами данной авиакомпании.

Это уже не первый случай, когда у "хорошего" мистера Гарриса возникают такие неприятности из-за его тезки. В прошлом году к нему домой вдруг заявилась полиция, принялась проверять документы и попыталась устроить допрос. Сравнив фото двух Гаррисов, копы поняли свою ошибку и извинились. Так же извинились и представители авиакомпании, предложив ему новый билет. Однако осадок, как говорится, у парня остался: от билета он отказался и, говорит, вряд ли в будущем будет пользоваться услугами этой авиакомпании.

А еще он всерьез задумывается о том, чтобы изменить имя, дабы в дальнейшем избежать путаницы и неприятных сюрпризов.

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