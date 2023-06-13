$300 тыс в наследство котам, персональный самолет и няня: как балуют домашних любимцев

Ради домашних питомцев хозяева готовы на все (фото с открытых источников)

Этим котам и собаке завидуют миллионы людей, ведь четырехлапые имеют то, что многим и не снилось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Недавно супруги Дабл-Бэй из Австралии разместили объявление на поисковой платформе Seek: "Не упустите уникальную возможность сосредоточиться на любви и уходе за одной кошкой". Именно так – пара ищет няню для домашней любимицы! В ее обязанности входит кормить кошку, убирать место для еды и кошачий туалет, играть с ней в "развивающие игры", ухаживать, "много гулять в саду и во дворе в течение дня", заниматься ее "умственной стимуляцией", но самое главное – "дать ей любовь и внимание". Требования к кандидатуре на должность няне очень серьезные: она должна быть одинока, с опытом ухода за котами (желательно профессиональным), иметь хорошие коммуникативные навыки, а еще – сертификат о том, что сможет оказать первую медицинскую помощь и… справку из полиции, которая подтверждает, что у женщины не было проблем с законом. За это обещают хорошую зарплату и комнату со всеми удобствами в "большом и красивом имении".



Самая популярная собачка Сиднея – пикапу Коко, которая в 2021 году получила титул самой красивой собаки Австралии, обходится без няни. За ней ухаживает владелица, которая просто обожает Коко. В гардеробе этой красотки – около 1000 единиц одежды и аксессуаров, среди которых и модели известных брендов – Louis Vuitton, Burberry, Tiffany & Co., Versace, Gucci и Valentino. Хозяйка собачки регулярно проводит там ревизию и то, что уже не носится или вышло из моды, отдает в приюты для животных. На свою любимицу она не жалеет денег. На прогулке Коко передвигается на игрушечном Lamborghini Aventador, а на ежегодные вечеринки в ее честь тратится около 7 тыс. долларов. "Я хочу, чтобы Коко одевалась в лучшее, – говорит ее владелица. – Цена не имеет значения. Если вижу в магазине или интернете что-нибудь привлекательное, долго не думаю. Лучше себе откажу в паре обуви или какой-нибудь обновке".

Для Эллен Фрей-Ваутерс из Нью-Йорка кошки были как дети. Ее собственный ребенок умер в младенческом возрасте, муж – 33 года назад. Единственным утешением бывшей сотрудницы ООН стали рыжие красавцы Трой и Тигр. Прежде чем уйти в мир иной, Эллен позаботилась о том, чтобы без нее животные не попали в приют и не очутились на улице. Женщина составила завещание, согласно которому из ее более чем трехмиллионного состояния коты "получают" 300 тыс. баксов (остальные деньги разделила между своим адвокатом, несколькими благотворительными организациями и двумя помощниками). Фактически кошачьими деньгами распоряжаются две социальные работницы, которые когда-то опекали Эллен, а теперь – Троя и Тигра. Если после смерти домашних питомцев останутся какие-то средства, они автоматически перейдут к двоюродной сестре Фрей-Ваутерс.



Одна из самых известных кошек в мире – Шупетт, принадлежавшая Карлу Лагерфельду. Пока кутюрье был рядом, она жила как королева: имела двух нянек, личного телохранителя, повара и врача, ела из фарфоровой посуды Goyard, путешествовала в переноске Louis Vuitton, а во время авиаперелетов сидела исключительно на коленях у пилота. После смерти хозяина Шупетт получила наследство в размере почти 3 млн долларов. Правда, пока только на бумаге – в течение четырех лет адвокаты покойного дизайнера отстаивают ее право на эти деньги из-за каких-то нюансов в законодательстве. Но красавица бирманской породы не бедствует. К примеру, свое 11-летие она отпраздновала в прошлом году на борту частного самолета, где для нее приготовили подарки и накрыли роскошный стол. Кстати, сейчас за кошкой ухаживает бывшая экономка Лагерфельда – Франсуаза Какот, посвятившая себя Шупетт.