Авиакомпания Azerbaijan Airlines официально заявила, что перед тем, как их пассажирский самолет потерпел авиакатастрофу в Актау (Казахстан), он подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству". В компании не уточнили, какого типа вмешательства могло стать причиной падения лайнера. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже указывают на применение вооружения, тип которого теперь предстоит установить, передает портал "Комментарии" со ссылкой на азербайджанские СМИ.

О попадании российской ракеты в свой самолет в Азербайджане пока не говорят официально, но уже заявили, что причиной крушения стало "внешнее воздействие". Фото: скриншот видео из открытых источников

Набиев отмечает, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники рассказали, что услышали взрыв, находясь над Грозным. В результате один из бортпроводников получил ранение руки, а на кадрах из соцсетей видно, что одна из пассажирок тоже получила травмы руки и ноги. Министр напомнил, что на крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков.

"Предварительные выводы экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и свидетельства очевидцев. Тип оружия, использованного во время вмешательства, будет установлен следствием", – отметил Набиев.

РФ по состоянию на 27 декабря не признала применение ПВО против азербайджанского самолета. При этом внутри России — у представителей Росавиации и аэропорта "Грозный" — не совпадают версии о причинах, по которым лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines изменил курс на Актау. По данным директора аэропорта "Грозный" Альви Шахгириева, Embraer 190AR, который летел рейсом Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, изменил курс из-за грозы еще до начала "атаки беспилотников" и введения плана "Ковер". Якобы самолет трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за тумана и низкой облачности, и якобы командир воздушного судна "сам принял решение уйти на запасной аэродром". При этом пилот якобы сообщил диспетчерам в Грозном, что "идет на Баку", а затем изменил решение и повел самолет в Актау".



Перед этим глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет якобы не мог приземлиться из-за по годных условий и введения плана "Ковер". Он говорит, что якобы у краинские боевые беспилотники в это время предпринимали атаки на Грозный и Владикавказ, поэтому "обстановка была сложной".





Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря в Казахстане стала работа ПВО РФ. По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1". К такому же предварительному выводу пришли в Азербайджане, расследовав инцидент, версию о российском "Панцире" поддерживают также эксперты украинского военного издания Defense Express. В Азербайджане ожидают, что Россия признает свою ответственность за сбитый самолет и принесет извинения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 декабря заметил, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы. Кроме того, РФ заставила экипаж поврежденного лайнера лететь через Каспийское море из Грозного в Казахстан: как он считает, чтобы буквально "спрятать концы в воду" в надежде, что борт упадет и утонет.

На борту самолета Embraer-190 находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа, сообщали в авиакомпании AZAL. Среди них, были граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и РФ. Погибли 38 человек.

Напомним, как писал портал "Комментарии", в первые часы после авиакатастрофы 25 декабря Росавиация сообщила, что инцидент возник якобы из-за птиц. Впоследствии появились версии о якобы взрыве баллона в салоне самолета. Последней версией Росавиация назвала погодные условия, в частности туман в Грозном, поэтому пилот якобы сам решил лететь в Актау. При этом выжившие пассажиры рассказывали, что во время третьей попытки захода лайнера на посадку в Грозном они слышали сильный взрыв ряжом с самолетом.