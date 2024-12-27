Не позволим России врать: Сибига возмущен цинизмом РФ вокруг крушения самолета в Актау

Украина призывает мир провести беспристрастное расследование крушения самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний". Россия цинично пыталась "спрятать концы в воду", а когда замысел не удался, российская пропаганда начала врать о причинах падения самолета, заявил 27 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует пресс-служба МИД. По его словам, катастрофа самолета AZAL является ужасной.

Сибига подчеркнул, что российские СМИ сразу начали врать о причинах авиакатастрофы в Казахстане. Фото: МИД Украины

"Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также о том, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море", — заявил министр.

Сибига считает, что команда пилотам вести поврежденный самолет через Каспийское море в Актау была "скорее всего попыткой спрятать концы в воду, уничтожить доказательства российского преступления". Однако, чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы, подчеркнул дипломат.

"Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Не позволим России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", — отметил глава МИД.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря в Казахстане стала работа ПВО РФ . По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1". К такому же предварительному выводу пришли в Азербайджане, расследовав инцидент, версию о российском "Панцире" поддерживают также эксперты украинского военного издания Defense Express. В Азербайджане ожидают, что Россия признает свою ответственность за сбитый самолет и принесет извинения.