Падают с ног: врач из Львова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионе

В ковидному отделении медицинского учреждения скорой помощи города Львова сложилась угрожающая ситуация. Его реанимация переполнена, там находится 48 больных, которые сейчас в критическом состоянии. Несмотря на то, что при коронавирусе может наступить летальная ситуация, и человек умрет, ни у кого из этих пациентов нет прививки. Об этом пишет в социальных сетях заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталья Матолинец.

Ситуация с коронавирусом во Львове сложная (фото из открытых источников)

По ее словам, сейчас смертность непрогнозируемая. А больные перед вспышкой заболевания даже не думали о вакцинации. Как 40-летняя мать троих маленьких детей, которую уже дважды реанимировали. Врачи надеются на малейший шанс, чтобы ее спасти. Но вся семья выступает против прививок.

Врач просит людей одуматься. По той причине, что медики уже теряют последние силы и падают от усталости. В свою очередь, люди теряют своих родных в тот момент, когда еще раздумывают — делать прививки или нет. Она может спасти вашу жизнь в тот момент, когда медицинские специалисты уже опускают руки.

Также работница больницы приводит неутешительную статистику, которая свидетельствует о том, что инфицированных больных становится все больше. По состоянию на 19 октября, утром во Львовском медицинском учреждении скорой помощи 430 больных с пневмонией. В ковидное отделение доставили еще 44 больных, не вакцинированных. Вместе с тем пролечили и выписали 51 львовянина. В ковид-реанимации есть 48 лежачих, в которых болезнь осложняет пневмония.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове за жизнь борется 5-летняя девочка, у которой поражено 80% легких .

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