Отомстил односельчанину: в Одесской области мужчина сжег автобус и грузовик

В Одесской области 32-летний житель области, который конфликтовал со своим соседом, со злости сжег своему обидчику два транспортных средства — бус и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Ссора между соседями закончилась поджогом (фото Нацполиция)

По информации одесских полицейских, поджог имел место на территории одного из населенных пунктов Успенской сельской общины. О том, что сгорели две его машины, сообщил в дежурную полицейскую часть сам владелец. Бус и грузовик находились недалеко от дома, поджег их неустановленный злоумышленник.

Полицейские выехали на место инцидента и, проведя свое расследование, установили, что соседу пустил "красного петуха" под его автосредства — его 32-летний односельчанин.

Перед тем, два жителя Одесской области по какой-то причине поссорились и оскорбленный земляк решил таким образом отомстить своему виновнику.

Сельского жителя общины полицейские проинформировали о подозрении, которая касается умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК. Проводятся необходимые для дальнейшего следствия экспертизы. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области легковушка протаранила монумент с танком . Дорожная авария с трагическим финалом имела место в населенном пункте Беляевка Одесской области. Там водитель иномарки врезался в постамент с боевым танком времен Второй мировой войны. К сожалению, эта ночная невнимательность стоила ему жизни.

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