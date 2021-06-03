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Откуда российский политтехнолог Шувалов хотел попасть в Украину

Пограничники вернули гражданина РФ обратным рейсом

сегодня, 19:10
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 3 июня, в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске "гражданину Российской Федерации Ш.", которого некоторые СМИ считают российским политтехнологом Игорем Шуваловым. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Откуда российский политтехнолог Шувалов хотел попасть в Украину

Игорь Шувалов - фото из открытых источников

В сообщении сказано, что мужчина 1969 года рождения прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.

"Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении этого лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину", — отмечают пограничники.

По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничала с одним из украинских телеканалов, а также является российским политтехнологом.

Пограничники отказали ему в пропуске и вернули обратным рейсом.

Напомним, что в мае 2017 года заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы" Игоря Шувалова выдворили за пределы Украины. Его обвиняли в том, что тот якобы сотрудничал со спецслужбами РФ для распространения в СМИ "специально подготовленных и резонансных" материалов, в частности, содержащих обвинения украинского руководства в военном захвате власти в 2014 году, также для срыва евроинтеграционных реформ в Украине.

Добавим, уже в мае 2018 года Шувалов просил украинский суд признать противоправным и отменить решение директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГМСУ о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет. Но суд отказал гражданину Российской Федерации.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/V-aeroportu-Borispil-prikordonniki-vidmovili-v-propusku-rosiyskomu-polittehnologu/
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