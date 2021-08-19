Отключили газ: в Чернигове пенсионер хотел сжечь себя на пороге газовой компании (ФОТО)

Житель города Чернигова самовольно решил провести акцию протеста у здания местной компании, которая занимается продажей и поставками газа. Если бы не полиция, черниговчанин совершил бы самосожжение. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции Черниговщины.

Полицейским удалось убедить его этого не делать (фото: Нацполиции)

Полицейские этого дня выехали в офис газового управления. Ведь там человек старшего возраста разлил бензин и угрожал, что подожжет себя и здание компании.

Сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы одного из районных полицейских управлений убедили пенсионера не совершать задуманное, отобрали у него бутылку с бензином и спички. Его жизни и здоровью, персоналу и посетителям учреждения ничего не угрожает.





По словам правоохранителей, 61-летний житель города несколько дней был без газа в своей квартире из-за того, что прекратили подачу топлива в соседний дом. Именно поэтому он решил пустить "красного петуха" газовикам еще и себя поджечь. Алкоголя пенсионер не употреблял.

Это самоуправство работники полиции квалифицировали как хулиганство, за которое мужчина будет нести ответственность.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве отец поджег шестилетнего ребенка после ссоры с женой. Шестилетний мальчик погиб во время пожара в Киеве. Кровать, где спал ребенок, поджег его отец после ссоры с женой. Подозреваемого уже задержали. Настоящая трагедия разыгралась накануне вечером в одной из многоэтажек столичного Виноградаря. Жертвой семейной ссоры стала 6-летний ребенок. Во время конфликта с женой 35-летний отец поджег кровать, где спал мальчик, рассказали очевидцы. В результате он надышался дыма и погиб. Комната, где все произошло, выгорела почти полностью.

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