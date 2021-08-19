Отключили газ: в Чернигове пенсионер хотел сжечь себя на пороге газовой компании (ФОТО)

BTC/USD
46544.97
ETH/USD
3169.75
LTC/USD
174.31
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Житель города Чернигова самовольно решил провести акцию протеста у здания местной компании, которая занимается продажей и поставками газа. Если бы не полиция, черниговчанин совершил бы самосожжение. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции Черниговщины.
Полицейским удалось убедить его этого не делать (фото: Нацполиции)
Полицейские этого дня выехали в офис газового управления. Ведь там человек старшего возраста разлил бензин и угрожал, что подожжет себя и здание компании.
Сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы одного из районных полицейских управлений убедили пенсионера не совершать задуманное, отобрали у него бутылку с бензином и спички. Его жизни и здоровью, персоналу и посетителям учреждения ничего не угрожает.
По словам правоохранителей, 61-летний житель города несколько дней был без газа в своей квартире из-за того, что прекратили подачу топлива в соседний дом. Именно поэтому он решил пустить "красного петуха" газовикам еще и себя поджечь. Алкоголя пенсионер не употреблял.
Это самоуправство работники полиции квалифицировали как хулиганство, за которое мужчина будет нести ответственность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости