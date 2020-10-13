Отбросило на несколько метров: в Борисполе водитель на полной скорости сбила ребенка

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Дмитрий Симоненко
Жуткое ДТП произошло сегодня, 13 октября, в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона на своей странице в Facebook.
Фото: pixabay.com
Известно, что чрезвычайное происшествие произошло в г. Борисполь около обеда. При переходе дороги с интенсивным движением 11-летней девочкой через нерегулируемый переход, автомобиль марки Mersedes не поступился в движении ребенку и сбил ее. На видео видно, что удар был такой силы, что пострадавшая отлетела на несколько метров уже после остановки транспортного средства.
Как сообщают правоохранители, за рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина. Все обстоятельства правонарушения устанавливаются специалистами.
Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. По информации врачей, у нее черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Несмотря на то, что ребенок находится в реанимации, врачи уверены, что ее жизнь в безопасности.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 4 октября в Киеве произошло смертельное ДТП .: маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла.
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