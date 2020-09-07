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Главная Новости Общество происшествия От ожогов умер один из военных, которые подорвались на Донбассе 6 сентября
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От ожогов умер один из военных, которые подорвались на Донбассе 6 сентября

В результате взрыва военные получили ранения различной степени тяжести

сегодня, 19:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

Один из двух военных, которые 6 сентября подорвались на неизвестном взрывном устройстве, направляясь на тушение отдельных очагов тления пожара вблизи населенного пункта Новгородское, в Донецкой области, сегодня умер. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер", - говорится в сообщении.

От ожогов умер один из военных, которые подорвались на Донбассе 6 сентября

Фото из свободных источников

Также пресс-служба ООС сообщает детали ранения наших бойцов: военные пострадали при подрыве автомобильной разливной станции АРС-14 на неизвестном устройстве.

Отмечается, что Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Ранее издание "Комментарии" сообщало , что 3 сентября среди военных, участвовавших в ликвидации масштабного пожара в Луганской области, появилась первая жертва. Ею стал старшина Артем Бондаренко, который эвакуировал имущество из места дислокации подразделения, когда пожар приближался к позициям ВСУ.


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