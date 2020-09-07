От ожогов умер один из военных, которые подорвались на Донбассе 6 сентября

Язык
BTC/USD
10200.21
ETH/USD
347.32
LTC/USD
47.95
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Один из двух военных, которые 6 сентября подорвались на неизвестном взрывном устройстве, направляясь на тушение отдельных очагов тления пожара вблизи населенного пункта Новгородское, в Донецкой области, сегодня умер. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
"В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер", - говорится в сообщении.
Фото из свободных источников
Также пресс-служба ООС сообщает детали ранения наших бойцов: военные пострадали при подрыве автомобильной разливной станции АРС-14 на неизвестном устройстве.
Отмечается, что Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Ранее издание "Комментарии" сообщало , что 3 сентября среди военных, участвовавших в ликвидации масштабного пожара в Луганской области, появилась первая жертва. Ею стал старшина Артем Бондаренко, который эвакуировал имущество из места дислокации подразделения, когда пожар приближался к позициям ВСУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости