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От болезни скончался голливудский режиссер, поддерживавший Украину и снявший фильм о войне

Умер Аарон Кауфман, режиссер документального фильма "Суперсила" о российской агрессии

21 октября 2024, 17:18
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Черновалова Кристина

В четверг, 17 октября, стало известно о смерти американского режиссера и продюсера Аарона Кауфмана. Он ушел из жизни в Лас-Вегасе в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на продюсера Чеда Верди, долгие годы сотрудничавшего с Кауфманом.            

От болезни скончался голливудский режиссер, поддерживавший Украину и снявший фильм о войне

Умер режиссер Аарон Кауфман

Аарон Кауфман был известен не только своей работой в Голливуде, но и активной поддержкой Украины во время войны. В момент начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, он находился в Киеве и некоторое время оставался в Украине, чтобы собрать материалы для документального фильма. Он много общался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы документировать события войны.

Результатом этой работы стал фильм "Суперсила", который Кауфман создал вместе с актером Шоном Пенном. Лента была представлена на кинофестивале Берлинале в 2023 году. В фильме показаны преступления российской армии против мирного населения, а также подчеркивается важность военной помощи в Украине. Эта работа принесла режиссеру телевизионную премию "Эмми".                           

Читайте на портале "Комментарии" - 6 октября в возрасте 28 лет умер Сэмми Бассо, ставший символом борьбы с редкой генетической болезнью — прогерией. Итальянская ассоциация прогерии сообщила о его смерти, отметив его долгую и вдохновляющую жизнь. Сэмми был самым старым в мире пациентом с прогерией. С этой болезнью обычно живут до 13,5 лет.                                                                                  



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