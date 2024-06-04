Остров на Карибах уходит под воду: жителей срочно эвакуируют

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Черновалова Кристина
Небольшой остров Гарди Сугдуб в Карибском море, являющийся домом для 1200 человек, постепенно исчезает под водой. Жители острова, преимущественно представители индейского народа куна, вынуждены покинуть свои дома и искать убежище на материке.
Остров на Карибах уходит под воду
Около 300 семей готовятся к переезду, оставляя позади жизнь, связанную с морем и туризмом.
Местные жители пытались укрепить берега острова, но морская вода продолжает наступать. "Изменение климата оказало большое влияние на остров, — говорит Моралес. — Приливы стали выше, а жара невыносима".
Стивен Патон, директор программы физического мониторинга Смитсоновского института в Панаме, считает, что переселение жителей острова является прямым следствием изменения климата.
По оценкам Панамы, переселение около 38 000 жителей, столкнувшихся с повышением уровня моря, будет стоить около 1,2 миллиарда долларов.
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