Остров на Карибах уходит под воду: жителей срочно эвакуируют

Небольшой остров Гарди Сугдуб в Карибском море, являющийся домом для 1200 человек, постепенно исчезает под водой. Жители острова, преимущественно представители индейского народа куна, вынуждены покинуть свои дома и искать убежище на материке.

Остров на Карибах уходит под воду

Около 300 семей готовятся к переезду, оставляя позади жизнь, связанную с морем и туризмом.

"Нам немного грустно, потому что мы оставим позади дома, которые знали всю жизнь, море, где мы ловим рыбу, где мы купаемся и куда приезжают туристы, но остров понемногу тонет", – сказала готовившаяся переехать вместе 24-летняя Надин Моралес. со своей матерью, дядей и парнем.

Причины затопления

Гарди Сугдуб – один из 50 обитаемых островов архипелага Гуна Яла. Каждый год, особенно во время штормов, вода затапливает улицы и проникает в дома. Изменение климата приводит не только к повышению уровня моря, но и к усилению штормов.

Местные жители пытались укрепить берега острова, но морская вода продолжает наступать. "Изменение климата оказало большое влияние на остров, — говорит Моралес. — Приливы стали выше, а жара невыносима".

Стивен Патон, директор программы физического мониторинга Смитсоновского института в Панаме, считает, что переселение жителей острова является прямым следствием изменения климата.

"Острова в среднем находятся всего на полметра над уровнем моря, и когда уровень поднимается, рано или поздно гуннам придется покинуть все острова, почти наверняка, до конца века или раньше. Это влияет на все побережье мира с разной скоростью", — сказал Патон.

По оценкам Панамы, переселение около 38 000 жителей, столкнувшихся с повышением уровня моря, будет стоить около 1,2 миллиарда долларов.