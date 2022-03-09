Оставленный командирами в лесу: российский военный сжег свой БТР и сдался с оружием (ВИДЕО)

Один из русских захватчиков, старший лейтенант русской армии Фома Александрович Никаноров после попадания в плен, поведал о том, как вместе с другими солдатами был оставлен своим командиром. Захватчики пытались выйти из украинских лесов самостоятельно, и наконец сдались в плен местным охотникам и представителям теробороны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Никаноров Хома (скриншот с видео)

Во время допроса он одет в костюм жениха, который, пожалев его, отдали ему наши жители. Сдаваясь в плен, захватчик отдал не только оружие, но и военную форму, а перед этим поджег свой БТР.

Российский солдат Никаноров говорит, что им говорили о несколько дневной успешной военной операции и теплых встречах с местным населением в городе Бобровица Черниговского региона.

Сотрудники СБУ отмечают, расскажет ли своим детям о своих военных подвигах на украинской территории этот российский "защитник". Будет ли вспоминать, как в черниговских трясинах поджег свой БТР и избавился от парадной формы, в которой должен был шагать по Крещатику. Или, может продемонстрирует этот видеоролик в костюме чужого жениха.

Напомнил, что "Комментарии" информировали о том, что под Черниговом взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ. В настоящее время во многих украинских городах фиксируют вторжение, но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область). Эту новость на своей официальной странице в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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