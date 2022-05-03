Оставили растяжки в парке возле детской больницы: в Ирпене продолжают находить ловушки оккупантов (ФОТО)

Украинские защитники продолжают очищать освобожденные украинские города от ловушек российских оккупантов. Так в Ирпене, в местном парке недалеко от детской больницы солдаты России покинули растяжки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной гвардии Украины.
В сообщении говорится, что специалисты продолжают находить взрывные устройства российских оккупантов. Особенно циничным выглядит заминирование парка возле детской больницы в Ирпене. Следовательно, спасатели просят местных не ходить по этим территориям.
"В Ирпене сегодня обнаружили растяжки в парке недалеко от детской больницы. На пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы нашли в парке три растяжки, которые покинули оккупанты. Сейчас гвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука. Будьте осторожны и не выгуливайте своих домашних любимцев", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские кафиры используют в Украине новейшие мины "Медальоны". Российский агрессор дистанционно минирует украинские территории новейшими противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Об этом сообщает уполномоченная украинского парламента по правам человека Людмила Денисова. Использовать мины ПОМ-3 не допускают решения Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, поскольку это орудие войны неизбирательного действия. Изготовляют такие смертельные "Медальоны" только в России. Денисова отмечает, что российские агрессоры нарушили Протокол о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Специалисты продолжают разминировать украинские города (фото из открытых источников)