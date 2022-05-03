Оставили растяжки в парке возле детской больницы: в Ирпене продолжают находить ловушки оккупантов (ФОТО)

Украинские защитники продолжают очищать освобожденные украинские города от ловушек российских оккупантов. Так в Ирпене, в местном парке недалеко от детской больницы солдаты России покинули растяжки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной гвардии Украины.

В сообщении говорится, что специалисты продолжают находить взрывные устройства российских оккупантов. Особенно циничным выглядит заминирование парка возле детской больницы в Ирпене. Следовательно, спасатели просят местных не ходить по этим территориям.

"В Ирпене сегодня обнаружили растяжки в парке недалеко от детской больницы. На пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы нашли в парке три растяжки, которые покинули оккупанты. Сейчас гвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука. Будьте осторожны и не выгуливайте своих домашних любимцев", — говорится в сообщении.