Оставил предсмертную записку: в Хмельницком застрелился 19-летний курсант

19-летний курсант покончил жизнь самоубийством в Хмельницком и оставил предсмертную записку. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Курсант совершил самоубийство в Хмельницком (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что трагедия произошла 1 июня около 05:00.

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По предварительным данным, курсант 2 курса совершил самоубийство путем выстрела в голову в помещении учебного корпуса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. В трагическую ночь он нес службу в суточном наряде.

"Потерпевший оставил предсмертное сообщение. Полиция работает над установлением мотивов такого поступка и всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из ирка "Крипосной" хотела покончить жизнь самоубийством . Популярная украинская актриса, звезда "Крипосной" Анна Сагайдачная стала гостей программы "Мой секрет" с Машей Ефросининой, которой рассказала, что из-за первой любви хотела свести счеты с жизнью. Девушка призналась, что в 18-летнем возрасте влюбилась в мужчину, который был старше ее на 17 лет. Но их отношения были "трудными" и она несколько раз думала о самоубийстве. Бойфрендом Анны стал актер, с которым она работала в спектакле, вместе с ним она была три года. В прошлом мужчина был женат, у него были дети, и, по словам Анны, она его в то время очень ревновала. Но проблемы в их отношениях были связаны не только с ревностью. Бойфренд девушки страдал алкоголизмом, и ей приходилось в студенческие годы искать по ночам его по ресторанам. К тому времени у нее стали появляться мысли о суициде.