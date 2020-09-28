Остался без пенсии и поджег себя: на Тернопольщине мужчина получил 50% ожогов тела

59-летний житель поселка Гусятина в Тернопольской области совершил самоподжог в коридоре центра занятости и получил 50% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что пострадавший обратился к сотрудникам учреждения для получения дополнительных нескольких месяцев рабочего стажа, чтобы иметь право получать пенсию. Ему отказали и он, выйдя за дверь кабинета, облил себя бензином и поджег прямо в коридоре.

Работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около половины своего тела. Его бригада скорой доставила в больницу.

50% обгоревшего тела — с такими повреждениями в больницу госпитализировали жителя Гусятинского района. Мужчина 1961 года рождения пытался себя сжечь в помещении местного центра занятости", — отмечают в сообщении правоохранители.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о снижении числа пенсионеров среди украинцев.

"Одна из первых задач новой власти — решить вопрос Пенсионного фонда и пенсионной системы. Поскольку, с одной стороны ПФ скачает в этом году из государственного бюджета более 160 млрд грн, при том, что поступления налогов в госбюджет уменьшатся. С другой стороны, увеличение размера пенсий подтолкнуло вверх потребительский спрос в стране. Реформирование этой системы началось и почти сразу закончилось", — написал экономический эксперт Алексей Дорошенко.



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