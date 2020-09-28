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Главная Новости Общество происшествия Остался без пенсии и поджег себя: на Тернопольщине мужчина получил 50% ожогов тела
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Остался без пенсии и поджег себя: на Тернопольщине мужчина получил 50% ожогов тела

В центре занятости под Тернополем мужчине отказали добавить стаж для начисления пенсии

28 сентября 2020, 17:33
Автор:

Екатерина Белоброва

59-летний житель поселка Гусятина в Тернопольской области совершил самоподжог в коридоре центра занятости и получил 50% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Остался без пенсии и поджег себя: на Тернопольщине мужчина получил 50% ожогов тела

Известно, что пострадавший обратился к сотрудникам учреждения для получения дополнительных нескольких месяцев рабочего стажа, чтобы иметь право получать пенсию. Ему отказали и он, выйдя за дверь кабинета, облил себя бензином и поджег прямо в коридоре.

Работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около половины своего  тела. Его бригада скорой доставила в больницу. 

50% обгоревшего тела — с такими повреждениями в больницу госпитализировали жителя Гусятинского района. Мужчина 1961 года рождения пытался себя сжечь в помещении местного центра занятости", — отмечают в сообщении правоохранители.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о снижении числа пенсионеров среди украинцев. 

"Одна из первых задач новой власти — решить вопрос Пенсионного фонда и пенсионной системы. Поскольку, с одной стороны ПФ скачает в этом году из государственного бюджета более 160 млрд грн, при том, что поступления налогов в госбюджет уменьшатся. С другой стороны, увеличение размера пенсий подтолкнуло вверх потребительский спрос в стране. Реформирование этой системы началось и почти сразу закончилось", — написал экономический эксперт Алексей Дорошенко.


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