Остался без пенсии и поджег себя: на Тернопольщине мужчина получил 50% ожогов тела

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Екатерина Белоброва
59-летний житель поселка Гусятина в Тернопольской области совершил самоподжог в коридоре центра занятости и получил 50% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что пострадавший обратился к сотрудникам учреждения для получения дополнительных нескольких месяцев рабочего стажа, чтобы иметь право получать пенсию. Ему отказали и он, выйдя за дверь кабинета, облил себя бензином и поджег прямо в коридоре.
Работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около половины своего тела. Его бригада скорой доставила в больницу.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о снижении числа пенсионеров среди украинцев.
"Одна из первых задач новой власти — решить вопрос Пенсионного фонда и пенсионной системы. Поскольку, с одной стороны ПФ скачает в этом году из государственного бюджета более 160 млрд грн, при том, что поступления налогов в госбюджет уменьшатся. С другой стороны, увеличение размера пенсий подтолкнуло вверх потребительский спрос в стране. Реформирование этой системы началось и почти сразу закончилось", — написал экономический эксперт Алексей Дорошенко.
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