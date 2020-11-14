Опубликовано видео жесткого обращения харьковских копов с нарушителем масочного режима в метро

В соцсети попало видео, которое демонстрирует, на сколько жестко действуют правоохранители при задержании нарушителей масочного режима в харьковском метро. На записи видно, что два полицейских буквально ворвались в вагон электрички и попытались вытащить парня, который сидел без маски. Естественно, молодой человек оказал сопротивление. Другие пассажиры поезда были крайне возмущены действиями правоохранителей, кто-то даже пытался заступиться за парня. На просьбу пояснить свои действия, один из полицейских заявил, что что-либо будет объяснять на заседании суда. Неизвестно, чем закончился инцидент, так как машинист закрыл дверь вагона и состав тронулся. Правоохранители вместе с нарушителем были вынуждены ехать минимум до следующей станции.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что за последнюю неделю открыто более 20 уголовных производств за нарушение условий карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов. Об этом сообщили сегодня, 13 ноября, на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений полиции.





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