Опубликовали мировой рейтинг загрязненности воздуха: на каком месте оказался Киев

Киев, столица Украины, находится на 48-м месте в мировом рейтинге, что определяет уровень загрязненности воздуха в мегаполисах. Об этом сообщает Iqair – портал, наблюдающий за уровнем загрязненности воздуха в режиме реального времени.

Смог в Киеве - фото из открытых источников

По данным портала, опубликовавшего мировой рейтинг, состояние воздуха в Киеве можно оценивать как умеренное. По состоянию на 14:00 1 февраля столица Украины заняла 48 место в списке мегаполисов с индикатором 57.

Согласно опубликованному рейтингу, самый высокий уровень загрязненности воздуха наблюдается в столице Индии Дели. В городе индекс составляет 232, что почти в 4 раза превышает уровень загрязненности Киева.

В первую тройку городов с наиболее загрязненным воздухом также вошли российский город Красноярск и китайский Ухань.

Как сообщали ранее "Комментарии", столица Китая Пекин впервые выполнил государственные стандарты качества воздуха в прошлом году. Такое заявление сделали чиновники во вторник, 4 января, после совместных усилий по сокращению потребления угля и сокращению выбросов транспорта.

Китай объявил войну загрязнению в 2014 году после того, как ряд опасного смога в Пекине и других местах вызвал широкое возмущение общественности. Средние показатели мелких опасных частиц в воздухе, известных как PM2,5, достигли 33 микрограмм на кубический метр в Пекине в течение всего 2021 года, что на 13% меньше, чем годом ранее, и соответствует временным стандартам Китая в 35 микрограмм впервые в истории. Средний годовой показатель в 33 микрограмм остается намного выше рекомендованного уровня Всемирной организации здравоохранения в 5 микрограмм.

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