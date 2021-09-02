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Опасный челлендж вернулся в TikTok: подростков госпитализируют с тяжелыми ожогами

Дети поступают в больницу с ожогами ротовой полости, пищевода или ЖКТ, иногда наблюдается рвота

сегодня, 12:52
Автор:

Елизавета Черных

В популярнейшем среди подростков и детей приложении TikTok снова появился опасный "Пуд-челлендж". Суть тренда в том, чтобы съесть капсулу с гелем для стирки, при этом снимая все на камеру. Так пользователи глотают подушечки, а зачем их госпитализируют с тяжелыми ожогами. Об этом рассказали в эфире "Сніданок з 1+1". 

Опасный челлендж вернулся в TikTok: подростков госпитализируют с тяжелыми ожогами

Опасный челлендж вернулся в TikTok - фото из открытых источников

"Подростки на камеру, спор или ради любопытства глотают капсулы с моющими средствами. Ежемесячно в больницу госпитализируются 15-20 детей, что выпили агрессивное вещество" — сообщили во Всеукраинском союзе парамедиков. 

Глава вышеназванной организации Ярослав Вус говорит, что среди подростков вновь стал популярен тренд, где на камеру глотают капсулы для стирки. После этого дети поступают в больницу с ожогами ротовой полости, пищевода или ЖКТ, иногда наблюдается рвота. По его словам, первые симптомы напоминают распространенную изжогу. 

"Хуже всего в этом то, что пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть", — сообщил доктор. 

Медик отметил, что при первых же симптомах, необходимо сразу обратиться в больницу, а не пытаться промывать желудок собственными силами. Доктор добавил, что боль при подобных ожогах очень сильная, поэтому дети не скроют того, что сделали. 

Отмечается, что опасный тренд появился в TikTok еще несколько лет назад. Сейчас же "Пуд-челлендж" становится все более распространенным на просторах интернета. 

В материале издания "Комментарии" можно прочитать, что в США во время выполнения челленджа из TikTok умер ребенок. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/opasnyy-chellendzh-v-tiktok-pochemu-podrostki-glotayut-kapsuly-s-moyuschimi-sredstvami-1858546.html
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