ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

ООН запретила своим работникам использовать слова "война" или "вторжение", чтобы описывать действия России в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание Irish Times.

ООН - фото из открытых источников

Сообщается, что издание смогло ознакомиться с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям работникам ООН, разосланным в понедельник, 7 марта.

Несмотря на российское вторжение и множество жертв действий оккупантов, ООН рекомендовало сотрудникам называть войну против Украины "конфликтом" или "военным наступлением".

"Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные учетные записи в социальных сетях или на веб-сайты", — говорится в письме, отправленном сотрудникам.

Кроме того, издание сообщает, что ООН запретило использование украинского флага в социальных сетях или на веб-сайтах.

"Это важное напоминание о том, что мы как международные гражданские служащие должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники", — говорится в сообщении.

Официального ответа ООН пока нет.

Как сообщали ранее "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.

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