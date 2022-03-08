ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
ООН запретила своим работникам использовать слова "война" или "вторжение", чтобы описывать действия России в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание Irish Times.
ООН - фото из открытых источников
Сообщается, что издание смогло ознакомиться с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям работникам ООН, разосланным в понедельник, 7 марта.
Несмотря на российское вторжение и множество жертв действий оккупантов, ООН рекомендовало сотрудникам называть войну против Украины "конфликтом" или "военным наступлением".
Кроме того, издание сообщает, что ООН запретило использование украинского флага в социальных сетях или на веб-сайтах.
Официального ответа ООН пока нет.
Как сообщали ранее "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной по войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются. Арестович в эфире подчеркнул, что переговоры с Украиной инициировала именно российская сторона во второй день вторжения в Украину. По информации советника главы ОП, в мировой истории нет аналогов такой скорости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости