ООН сообщила о количестве жертв боевых действий на Донбассе

По данным ООН, в результате конфликта на Донбассе погибли не менее 3367 гражданских лиц. Об этом сообщает "Радио Свобода".



Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее число жертв боевых действий на Донбассе в течение 2014-2020 годов.

Фото: Александр Ермоченко, Reuters

Так, сообщается, что общее число жертв, которая включает и погибших, и раненых, связанных с конфликтом в Украине около 42 - 44 тысяч: 13100 -13300 убитых, среди которых не менее 3367 гражданских лиц, в том числе 298 погибших печально известного рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитого русскими 17 июля 2014; примерно 4150 украинских военных и примерно 5700 боевиков НВФ; и 29 500-33 500 раненых, среди которых 7 000-9 000 гражданских лиц, 9 700-10 700 украинских военнослужащих и 12 700-13 700 членов незаконных вооруженных формирований.

По данным ООН, за весь период конфликта жертвами среди гражданских лиц стали примерно четверть от общего количества связанных с конфликтом смертей. Такая же статистика с ранениями.

"Однако следует отметить, что эта пропорция существенно изменилась с годами: с 33-34 процентов в 2014 году - то есть, один убитый мирный житель на двух украинских военнослужащих или членов вооруженных формирований - до 4-5 процентов в 2019-2020 годах, то есть один мирный гражданский погибший на 20-22 погибших украинских военных или членов вооруженных группировок в результате обстрелов, огня из стрелкового оружия и инцидентов, связанных с минами", - сообщили в ООН.

К статистике смертей военных отнесли и случаи, не связанные непосредственно с боевыми действиями - в частности, сюда входят и погибшие в результате ДТП в зоне боевых действий, неосторожного обращения с оружием, болезни во время службы, убийств и самоубийств. Эти случаи составляют около 30 процентов от общего количества.

Сообщается также, что в 2019-2020 годах до 40 процентов смертей военных в зоне конфликта произошли из-за болезни, убийства, самоубийства, дорожные инциденты и по другим причинам, не связанным с непосредственным выполнением обязанностей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате пожара а Луганской области погиб военный.

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