Оксана Марченко покинула Украину: куда сбежала жена Медведчука

Известная тележурналистка Оксана Марченко, являющаяся женой народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, поспешно покинула украинскую территорию. Об этом сообщает "Обозреватель". Издание разместило подтверждающий видеоролик.

Оксана Марченко (фото из открытых источников)

В информации отмечается, что Оксана Марченко направилась в соседнюю Беларусь на автомобиле. Это произошло около 19:00 вчера вечером, 18 февраля.

Тележурналистка и супруга Виктора Медведчука осуществила пересечение государственной границы нашей страны, воспользовавшись пропускным пунктом на территории Черниговского региона рядом с Белорусью. Сопровождали ее несколько мужчин, наверное, личная охрана. Две легковые иномарки перед въездом на белорусскую территорию были тщательно осмотрены пограничниками.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Кравчук отреагировал на введение санкций против Медведчука и Оксаны Марченко. Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал введение санкций СНБО против нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Он напомнил, что Украина находится в состоянии войны. По его словам, у него очень четкая позиция по поводу санкций. Кравчук сказал, что он в первую очередь отталкивается от того факта, что в Украине идет война.

Первый президент отметил, что все действия властей, законов и должностных лиц необходимо рассматривать через призму того факта, что Украина находится в состоянии войны. Он сказал, что нормы, коррупция и попытки навредить государству должны наказываться законными методами. По его словам, в Украине должна быть диктатура закона.





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