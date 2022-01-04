Около 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании

Более 4400 мигрантов, в том числе по меньшей мере 205 детей, погибли в море, пытаясь добраться до Испании в 2021 году — это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Такое заявление сделала в понедельник, 3 января группа мониторинга. Об этом сообщает Reuters.

Мигранты ждут высадки с судна испанской береговой охраны в порту Аргинегин на острове Гран-Канария - фото из открытых источников

Группа Walking Borders обвиняет в всплеске смертности все более опасные маршруты, неполноценные лодки и страх капитанов некоторых судов, помогающих мигрантам в море. Согласно официальной статистике Испании, в прошлом году 39 000 мигрантов без документов успешно достались Испании морским или наземным путем, что соответствует показателю предыдущего года.

Walking Borders сообщила, что на 20 декабря более 90% пропавших без вести или погибших погибли на 124 кораблях на пути к Канарским островам Испании в Атлантическом океане. С 2020 года острова у берегов Африки стали основным пунктом назначения мигрантов.

Хелена Малено, основательница Walking Borders, сообщила Reuters, что группа собрала данные из горячих линий, созданных для мигрантов на судах, попавших в беду, чтобы вызвать помощь, а также от членов семей, искавших информацию о пропавших родственниках.

Группа исследует судьбу каждой лодки. Считается, что пропавшие без вести в море по меньшей мере в течение месяца умерли.

Международная организация по миграции (МОМ) насчитала 955 человек, погибших или пропавших без вести в 2021 году, пытаясь добраться до Канарских островов до 22 декабря, что является самым высоким показателем, который она задокументировала с 2014 года.

МОМ получает свои данные из официальных записей, отчетов СМИ и других групп, включая Walking Borders, но говорит, что цифры консервативны, а реальные жертвы, вероятно, выше.

Испания не ведет данных о погибших, пытаясь добраться до ее берегов, и представитель МВД отказался комментировать последние данные.

Как сообщали ранее "Комментарии", полиция разоблачила аккаунты, призывающие мигрантов ехать в ЕС через Беларусь.

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