оккупанты жестоко насилуют детей на Херсонщине: трое мальчиков умерли от травм

оккупанты рф совершают на оккупированных территориях страшные преступления против детей. Стали известны факты о жестоком изнасиловании детей и подростков. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия.