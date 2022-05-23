оккупанты жестоко насилуют детей на Херсонщине: трое мальчиков умерли от травм

оккупанты рф совершают на оккупированных территориях страшные преступления против детей. Стали известны факты о жестоком изнасиловании детей и подростков. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия.
Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами. Девочка 6 месяцев, россияне насиловали чайной ложкой. Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и потери крови. Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок умер", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у россиян заканчивается оружие, которое давало им преимущество в войне. Обстрел Россией украинских городов ракетами не прекращается. Вот только с точностью попадания этих ракет начались большие сбои. Это может свидетельствовать, что запас высокоточных ракет у кафиров стремительно уменьшается и все чаще приходится использовать устаревшие образцы. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Эксперт отметил, что у устаревших образцов ракет есть большая проблема с точностью. Кафиры целятся в один объект, а в результате "прилет" совсем в другой. В качестве примера Владислав Селезнев привел ракетный удар россиян от 16 мая, когда они запустили ракету в сторону Южного. Тогда был расчет на то, что удастся поразить железнодорожный мост через Днестровский лиман.
оккупанты жестоко насилуют детей на Херсонщине (фото из открытых источников)