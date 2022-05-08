Оккупанты запретили жителям передвигаться разрушенным Мариуполем

Оккупанты продолжают издеваться над жителями Мариуполя, вводя унизительные "правила", нарушающие права человека. Так, военные России запретили мариупольцам передвигаться по разрушенному городу и в пределах оккупированной части Донецкой области без так называемой "фильтрации". Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями (фото из открытых источников)

По информации Людмилы Денисовой, оккупанты ограничивают права жителей города, заставляя пройти унизительную "фильтрацию".

"Сначала нужно пройти "проверку" в одном из райотделов "МВС" в Мангуше, Новоазовске, Никольском или в пунктах пропуска Мангуш и Безымянное. После нее мариупольцам со справкой нужно обратиться в так называемую "комендатуру" Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области. Три документа, которые должны получить мариупольцы для "свободного" передвижения временно оккупированной территорией Донецкой области: справка о "фильтрации", пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя", — сообщила Денисова.

Оккупанты такими действиями нарушают ряд международных норм.

"Ограничивая свободу передвижения граждан, страна-оккупант нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому право на свободное передвижение.Согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, совершая "фильтрационные меры", РФ совершает военное преступление и преступление против человечности",- говорится в сообщении уполномоченного.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что, продолжая обстрел Украины, Путин поздравил украинский народ с "Днем победы".







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