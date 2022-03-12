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Оккупанты в Запорожской области танком переехали автомобиль: погиб ребенок (ВИДЕО)

Оккупанты танком переехали "Таврию": 2 мужчин погибли, мальчик сгорел в горящей машине

сегодня, 19:10
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские захватчики продолжают убивать мирных украинских граждан. В Запорожской области танк оккупантов переехал автомобиль с гражданскими. Как сообщают "Комментарии", такое заявление было сделано в полиции Запорожской области 12 марта в 16:13.

Оккупанты в Запорожской области танком переехали автомобиль: погиб ребенок (ВИДЕО)

Танк российских оккупантов – фото из открытых источников

Трагедия произошла на дороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района.

Сообщается, что люди пытались выехать из опасной зоны на автомобиле "Таврия". Автомобиль остановился на обочине. После этого танк российских оккупантов раздавил автомобиль с людьми внутри.

Полиция Запорожской области сообщила, что в результате трагедии погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в автомобиле.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности погибших. Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.


Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии. Москва уже неоднократно предупреждала Украину, а теперь уже и предупредила США о том, что последствия передачи Киеву вооружения могут иметь печальные последствия, прежде всего, для самой Украины. Так, грузы с иностранным вооружением, прибывающие в Украину практически каждый день, могут стать потенциальными целями для российской армии и по ним будет нанесен мощный удар.

Также "Комментарии" писали, что российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных.


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-vorozhij-tank-rozchaviv-avtomobil-z-czivilnimi-gromadyanami/?fbclid=IwAR3NUS7qwddknonTaipB8BoG_YLe6zw0jrOT3Y5zt-bcPJMk7v9b4uhoXYE
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