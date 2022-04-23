Оккупанты, совершавшие зверства в Буче, уже понесли потери: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, причастной к массовым убийствам, насилию и пыткам жителей города Буча, задействованы в районе населенного пункта Изюм Харьковской области и уже понесли потери. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23 апреля.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте - фото: Генштаб ВСУ

Также сообщается, что наиболее активно враг действует на Донецком и Слобожанском направлениях, где подразделения российских войск перегруппировываются.

Оккупанты прибегают к ракетно-бомбовым ударам по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры.

Военные РФ проводят действия наступательного характера в Восточной операционной зоне для разгрома группировки Объединенных сил и установления полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей. Также оккупанты имеют намерения обеспечить сухопутный путь между данными украинскими территориями и оккупированным полуостровом Крым.

На Донецком направлении противник прибегает к наступательным действиям вдоль всей линии столкновения. Основные усилия российских оккупационных войск сосредоточены на Северодонецком направлении, где осуществляется огневое влияние на ВСУ с целью их вытеснения и создания условий для развития наступления на город Славянск. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток штурма в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

Только на территориях Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские военные отразили восемь атак врага, уничтожили девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

Ранее на портале "Комментарии" – украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты вместе с воинами ССО ВСУ уничтожили бронетехнику противника.

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