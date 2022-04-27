Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки (ВИДЕО)

российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах, спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.
Народный депутат на своей странице в сети опубликовал видео из находящегося на "Азовстали" медицинского госпиталя. По его словам, там все круги ада вместе.
"Азовсталь. 35 авиаударов в сутки. Защитники Мариуполя вытаскивают из-под завалов раненых. Там сейчас не просто хранилище — там все круги ада вместе",- написал политик.
Кроме этого, предприниматель еще раз призвал мир остановить зверство, которое совершают оккупанты с мирными жителями.
"Как существо, что делает это с людьми, может дальше созваниваться с мировыми лидерами, иметь встречи с генсеком ООН? Что с этим миром не так? Услышьте стон тех, кого пытают прямо сейчас, пока путин ест в своем бункере ужин. Договариваться с ним, как договариваться с Бенладеном, который прямо на твоих глазах режет головы гражданских", — заявил Тарута.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Банковой отреагировали на заявление путина об отказе штурмовать "Азовсталь". Заявление высшего руководства России в том, что российские войска не будут штурмом брать промзону "Азовстали" — это "забота" о военных, как было вознесено кремлевскими пропагандистами, а признание, что кафиры не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли, понесли там огромные потери. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Оккупанты продолжают атаковать "Азовсталь" (фото из открытых источников)