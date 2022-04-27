Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки (ВИДЕО)

российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах, спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.

Народный депутат на своей странице в сети опубликовал видео из находящегося на "Азовстали" медицинского госпиталя. По его словам, там все круги ада вместе.

"Азовсталь. 35 авиаударов в сутки. Защитники Мариуполя вытаскивают из-под завалов раненых. Там сейчас не просто хранилище — там все круги ада вместе",- написал политик.

Кроме этого, предприниматель еще раз призвал мир остановить зверство, которое совершают оккупанты с мирными жителями.