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Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки (ВИДЕО)

Защитники Мариуполя вытаскивают из-под завалов раненых

сегодня, 17:31
Автор:

Лиля Воробьева
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российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах, спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию политика Сергея Таруты.
Народный депутат на своей странице в сети опубликовал видео из находящегося на "Азовстали" медицинского госпиталя. По его словам, там все круги ада вместе.
"Азовсталь. 35 авиаударов в сутки. Защитники Мариуполя вытаскивают из-под завалов раненых. Там сейчас не просто хранилище — там все круги ада вместе",- написал политик.
Кроме этого, предприниматель еще раз призвал мир остановить зверство, которое совершают оккупанты с мирными жителями.
"Как существо, что делает это с людьми, может дальше созваниваться с мировыми лидерами, иметь встречи с генсеком ООН? Что с этим миром не так? Услышьте стон тех, кого пытают прямо сейчас, пока путин ест в своем бункере ужин. Договариваться с ним, как договариваться с Бенладеном, который прямо на твоих глазах режет головы гражданских", — заявил Тарута.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Банковой отреагировали на заявление путина об отказе штурмовать "Азовсталь". Заявление высшего руководства России в том, что российские войска не будут штурмом брать промзону "Азовстали" — это "забота" о военных, как было вознесено кремлевскими пропагандистами, а признание, что кафиры не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли, понесли там огромные потери. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки (ВИДЕО)

Оккупанты продолжают атаковать "Азовсталь" (фото из открытых источников)


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Источник: https://fb.watch/cF2HxXO-YW/
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