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Оккупанты попали по мосту в Одесской области: что известно

Мост через Днестровский лиман в Одесской области обстрелян ракетами

сегодня, 15:07
Автор:

Козлова Альбіна
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По данным главы АО "Укрзализныци" Александра Камышина, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области. На разводном мосту были полосы для движения автомобилей и путя для поездов. В настоящее время движение по мосту перекрыто водители обьезжают эту часть дороги через Паланку в Беляевском районе.

Оккупанты попали по мосту в Одесской области: что известно

Мост через лиман, скриншот

"Российские войска продолжают системно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня в 12:36 в результате ракетных обстрелов поврежден железнодорожный мост из-за Днестровского лимана в Одесской области. Среди железнодорожников пострадавших нет" — написал Камишин.

Известно, что этот мост соединял Белгород-Днестровский район с Одессой и проходил через Днестровский лиман. В Одесской областной военной администрации пока не прокомментировали обстрелы.

Предварительно есть повреждение на автомагистрали моста. Сколько пострадавших пока неизвестно.

Как сообщал портал "Комментарии", 25 апреля утром оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктуре Украины. Зафиксировано попадание возле железнодорожных станций в центральных и западных областях. По фактам обстрела возбуждены уголовные производства в прокуратурах. В АО "Укрзализныця" рассказали, сколько погибших среди их работников в результате обстрелов.

Также ранее мы писали , что эксперты рассказали, чего ждать Украине после переговоров представителей 40 стран НАТО в Рамштайне и о чем будут говорить делегаты. Встреча проводится министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена текущей ситуации в Украине и связанным с ней вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО.



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Источник: https://t.me/zalizni_zminy
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