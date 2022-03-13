Оккупанты обстреляли ночью пассажирский поезд: есть жертвы

Российские оккупанты продолжают совершать свои циничные преступления и убивать мирное население Украины. Ночью 13 марта они обстреливали железную дорогу. Возле станции Брусин в Донецкой области пассажирский поезд был поврежден в результате обстрела. Поезд совершал эвакуационный рейс в Лиман, чтобы забрать мирное население Луганской и Донецкой областей из зоны боевых действий. Об этом сообщают в пресс-службе АО "Укрзализныця".



Фото иллюстративное / Pixabay

В результате преступления российских оккупантов против мирного населения на месте погибла проводница поезда, другая получила ранения. Женщина была доставлена в больницу в Славянске, где медики оказывают ей помощь.

"Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале города Лиман", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов ответил на угрозы россиян уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины. Алексей Данилов посоветовал всем внимательно послушать то, что сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который четко объяснил, что если хотя бы один вражеский снаряд попадет в доставляемый Украине, то в Альянсе сочтут это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодня в странах НАТО.

Также ранее мы писали, что вблизи города Андрушевка Житомирской области упала российская ракета, повредив линию электропередач. Пострадавших нет. Такое заявление опубликовал на своей странице в Фейсбуке Андрушевский городской совет.

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