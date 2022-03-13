logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Оккупанты обстреляли ночью пассажирский поезд: есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты обстреляли ночью пассажирский поезд: есть жертвы

В Донецкой области под обстрел попал пассажирский поезд

сегодня, 08:47
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты продолжают совершать свои циничные преступления и убивать мирное население Украины. Ночью 13 марта они обстреливали железную дорогу. Возле станции Брусин в Донецкой области пассажирский поезд был поврежден в результате обстрела. Поезд совершал эвакуационный рейс в Лиман, чтобы забрать мирное население Луганской и Донецкой областей из зоны боевых действий. Об этом сообщают в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Оккупанты обстреляли ночью пассажирский поезд: есть жертвы

Фото иллюстративное / Pixabay

В результате преступления российских оккупантов против мирного населения на месте погибла проводница поезда, другая получила ранения. Женщина была доставлена в больницу в Славянске, где медики оказывают ей помощь.

"Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале города Лиман", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов ответил на угрозы россиян уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины. Алексей Данилов посоветовал всем внимательно послушать то, что сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который четко объяснил, что если хотя бы один вражеский снаряд попадет в доставляемый Украине, то в Альянсе сочтут это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодня в странах НАТО.

Также ранее мы писали, что вблизи города Андрушевка Житомирской области упала российская ракета, повредив линию электропередач. Пострадавших нет. Такое заявление опубликовал на своей странице в Фейсбуке Андрушевский городской совет.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UkrzalInfo
Теги:
comments

Обсуждения

мини вася

сегодня, 08:59

Будьте вы все прокляты! Все! Кто сюда лезет и все, кто им рыло пристойное делает!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!