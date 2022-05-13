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Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса: под удар попали жилые дома (ФОТО)

Оккупанты обстреляли Донецкую область 12-13 мая

сегодня, 22:39
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса. Правоохранители начали расследование по 5 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
12-13 мая кафиры обстреляли г. Святогорск Краматорского района, Бахмутский район, пгт Нью-Йорк г. Торецка, с. Новолуганское, Покровский район Донбасса.
"По данным следствия, 12 мая 2022 года оккупационные войска РФ раз обстреляли из артиллерийских установок г. Святогорск Краматорского района. Под прицел попали жилые дома и другие жилые сооружения. Кроме того, со стороны временно оккупированного г. Горловка захватчики открыли огонь. В пгт Нью-Йорк г. Торецка повреждена частная застройка. 13 мая 2022 года вражеская армия ударила по с. Новолуганское, в результате чего загорелась кровля в помещении агропромышленного общества. 
От обстрелов повреждены дома мирных жителей, заводское помещение, а также предприятие угледобывающей отрасли. Разрушены крыши и окна построек, некоторые помещения выгорели дотла.
Сведения о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняются. В настоящее время осуществляется досудебное расследование по 5 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры с нанесения ракетного удара по Запорожью . Российская армия продолжает обстреливать города Украины. Сегодня, 12 мая, враг нанес удар по городу Запорожье. Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса: под удар попали жилые дома (ФОТО)

Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
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