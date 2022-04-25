Оккупанты нанесли ракетные удары в четырех областях: что известно

За сутки оккупанты снова выпустили ракеты по украинским городам — заводам, железной дороге и другой инфраструктуре. В ночь на 25 апреля были ракетные удары в Винницкой, Полтавской, Львовской и Ровенской областях.



Фото иллюстративное / ГСЧС

Сергей Борзов, председатель Винницкой ОВА рассказал, что враг обстрелял Жмеринку и Козятин, целились по объектам критической инфраструктуры. В Винницкой области прогремели несколько взрывов, предварительно, есть жертвы и раненые, количество уточняется. На местах работают спасательные службы.

Во Львовской области сработало ПВО, предварительно ракеты запустили из акватории Черного моря. В двух населенных пунктах в Золочевском районе произошли пожары. На место выехали спасатели. Взрыв произошел на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Одна ракета на территории области была сбита. Предварительно ракеты летели с юго-восточного направления, из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95. Потерпевших нет.



В Полтавской области вечером 24 апреля оккупанты обстреляли Кременчуг — попали в Кременчугскую ТЭЦ и Кременчугский НПЗ. У горожан отсутствует горячая вода. В результате обстрела один человек погиб, семь человек получили ранения разной степени тяжести. Пожар локализован, есть разрушение зданий.

В Ровенской области попали двумя ракетами по железной дороге. По информации главы ОВА Виталия Коваля, жертв нет. Пожар ликвидирован, сумма ущерба устанавливается.

По информации главы "Укрзализныци" Александра Камышина, ракетами обстреляли пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. В дороге задерживается 16 пассажирских поездов. Первые два из задержанных пассажирских поездов уехали. Всего задержано 19 пассажирских поездов. 18 дальнего следования и один Интерсити+. Интерсити+ уже уезжает, большая часть из поездов дальнего следования тоже уже уехала.

Ранее он сообщал, что есть пострадавшие.

Как сообщал портал "Комментарии", какие работы уже выполнены по восстановлению инфраструктуры на деоккупированных территориях.



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