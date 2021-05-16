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Оккупанты нагнетают ситуацию на Донбассе: ранен украинский воин

Сейчас состояние бойца удовлетворительное

сегодня, 12:30
Автор:

Данило Матюха

Оккупанты нагнетают ситуацию на Донбассе: ранен украинский воин

ВСУ на Донбассе - фото из открытых источников

Несмотря на договоренности о прекращении огня, оккупанты продолжают вести политику эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

15 мая боевики нанесли 16 обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины. Один военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

По информации военных, российские наемники использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра в районе поселка Водяного, Песков и Новгородского, одновременно нанося удары по украинским позициям с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из БМП, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи поселка Гладосово со стороны террористов в бой пошли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, 15 мая один украинский воин получил ранения. Сейчас врачи констатируют состояние бойца как удовлетворительное.

Напомним, что "Комментарии" собрали в одной статье мнения экспертов по "поглощению" Россией ОРДЛО.

Представители Евросоюза и многие украинские эксперты уверены в обратном. Главной причиной для таких выводов они называют ускоренную паспортизацию оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Также акцентируется внимание на том, что жителям ОРДЛО даже позволят отдать свой голос за кандидатов в российскую Госдуму.

Как объясняет эксперт Дмитрий Снегирев, в Кремле планируют дать российское гражданство минимум миллиону жителей оккупированной территории. Таким образом количество якобы "россиян" в этом регионе достигнет трети от общего количества населения. Это приведет к новому конфликту, когда настанет момент возвращения Донбасса под контроль Киева. Больше пояснений от специалистов ищите в нашей публикации.

Также на портале вы можете прочесть, способна ли нынешняя ситуация с судебным разбирательством вокруг Виктора Медведчука повлиять на переговоры касательно Донбасса. Своей точкой зрения по этому поводу поделился Леонид Кравчук.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1195060117614713
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