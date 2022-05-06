Оккупанты казнили пленного бойца из "Азовстали" и прислали матери фотографии

Мастер киокушин каратэ и многократный чемпион Украины, ушедший защищать свое государство от оккупантов с оружием в руках, боец Дан Звоник был казнен врагом, когда попал в плен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Дан Звоник, фото Министерство молодежи и спорта

Известно, что он участвовал в обороне завода "Азовсталь", его и еще несколько украинских военных взяли в плен россияне. Видео с ним и другими военнопленными 20 апреля публиковала пресс-служба "народной милиции" так называемой "ДНР". В видео говорилось, что украинцам будет сохранена жизнь и с ними будут обращаться в соответствии с международными законами. Там было запечатлено пять украинцев.



Однако на днях в пророссийских пабликах опубликовали информацию о смертной казни бойца за то, что он якобы является сторонником неонацистских идей. Сообщается, что мужчина был убит в Мариуполе, а его мать получила фотографию тела сына 30 апреля.



Отметим, что казнь военнопленных – это нарушение международных законов и военное преступление. Также оккупанты продолжают обстреливать завод "Азовсталь" 6 мая.



Как сообщал портал "Комментарии", сколько еще людей спасли из "Азовстали" и Мариуполя за сутки. ООН, Красный Крест и волонтеры эвакуируют граждан из Мариуполя и окрестных территорий. По данным горсовета, на территории города еще остаются около 100 тысяч украинцев. В горсовете заявили, что ожидают расширения миссии и увеличения масштабов эвакуации. В блокаде живут десятки тысяч мирных людей, в городе – гуманитарная катастрофа и антисанитария: нет продуктов, воды, лекарств.









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