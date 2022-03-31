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Оккупанты держат в своем плену 24 украинских чиновников

Среди пленных руководителей – городские и поселковые головы, их заместители и другие работники госучреждений

31 марта 2022, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Сейчас российские агрессоры пленили на украинской территории по меньшей мере 24 украинских чиновника, которые занимали ключевые посты в органах местного самоуправления и государственных учреждениях. Эта информация стала известной по данным, оповещенным представителям СМИ областными военными администрациями и Офисом президента.

Оккупанты держат в своем плену 24 украинских чиновников

24 февраля 2022 г. РФ вторглась в независимую Украину (фото из открытых источников)

Среди захваченных в плен 24 украинских руководителей – городские и поселковые головы, их заместители и другие работники украинских государственных организаций. Еще по отношению к двум должностным лицам информация проверяется.

Вместе с тем, 26 марта в Харьковской области захватчики взяли в плен мэра города Балаклея Ивана Столбового, его заместителя Сергея Полторака и руководителя отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова – после этого они начали сотрудничать с ними.

Важно, что по факту похищения российскими военными мэра Голой Пристани Александра Бабича органами прокуратуры возбуждено уголовное производство. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Как информируют представители следствия, 28 марта представители российских военных подразделений, угрожая имеющимся у них оружием, похитили и продолжают удерживать в заложниках Голопристанского городского голову Александра Бабича.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что украинские пограничники накрыли огнем пехотинцев РФ, пытавшихся атаковать позиции ВСУ.

Украинские пограничники прикрыли своих собратьев и уничтожили российских пехотинцев, которые хотели внезапно атаковать позиции ВСУ возле Марьянки Донецкой области. Как сообщают "Комментарии", об этом сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Фейсбуке.

 
 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vikradennya-okupantami-miskogo-golovi-goloyi-pristani-na-xersonshhini-rozpocato-provadzennya
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