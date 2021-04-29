Охранник адвоката Маси Найема пригрозил "стрельнуть в ногу" журналисту – СМИ (видео)

Издание "Вести. Юа" сообщает, что якобы охранник адвоката Маси Найема пригрозил "стрельнуть в ногу" журналисту. Видео опубликовала ОГО "Новая столица" в Facebook.

Маси Найем. Фото из открытых источников

"На этом видео вы можете увидеть, как охранник Мaси Найема угрожает прострелить ногу журналисту, который снимал видео", — говорится в сообщении.

По данным "Новой столицы", якобы Найем покидает помещение по ул. Фрунзе, 69.

Как пишут "Вести. Юа", на видео действительно видно и адвоката, и мужчину, который его сопровождает. Второй замечает, что их снимают на камеру, и заявляет: "Если ты меня будешь снимать, я тебе в ногу стрельну".

"Вести. Юа" сообщают, что адвокат Маси Найем и юридическая компания "Миллер" попали в медиаскандал и якобы последние пытаются расдуть международный конфликт под предлогом защиты чести словацких инвесторов.

В материале издания сообщается, что несколько лет назад Маси Найем и его юридическая компания "Миллер" сопровождали сделку по покупке словацкими бизнесменами Ричардом и Юраем Душками якобы краденого имущества.

По данным "Вести. Юа", речь идет о здании на Кирилловской 69 (Фрунзе 69), которую словаки приобрели в собственность в 2019 году.

"Вести. Юа" сообщают, что словацкие бизнесмены наняли адвоката Найема Маси-Мустафу, чтобы совместно организовать дальнейший юридический процесс и якобы не допустить возвращения государству, а затем и новому инвестору ипотеки.

В частности, по данным "Вести. Юа", Ричард и Юрай Душки заключили сомнительный договор займа на 340 тысяч долларов, а ООО "Фрунзе 69", учредителями которого они являются, передало в ипотеку здание в качестве обеспечения исполнения обязательства Юрая перед Ричардом. Целью договоров, говорится в материале "Вести. Юа", мог быть недопуск обращения взыскания на здание по ул. Кирилловская, 69.

Как сообщают "Вести. Юа", таким образом юристы "Миллера" якобы могли помочь вывести актив владельцу банка "УПБ" Анатолию Юркевичу, а также приближенных к нему Козаченко и Сподину.

"Вести. Юа" отмечают, что якобы "УПБ" мог выдавать кредиты за счет государственных средств, полученных от НБУ в качестве рефинанса, которые якобы так и не вернулись в государственную казну, обеспечением под которые было, в том числе, и здание на Кирилловской, 69. По данным "Вести. Юа", за эти действия сегодня так никто и не понес уголовной ответственности, несмотря на то, что продолжается расследование этих фактов в СБУ (42015100000000795).

Как сообщалось ранее, Мустафа Найем был уволен из "Укроборонпрома".

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