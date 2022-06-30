Огромные очереди и коррупция: что происходит на границе в последний день нулевого растаможивания (ВИДЕО)

На контрольно-пропускных пунктах страны многокилометровые очереди с иномарками. Ведь 1 июля завершается период, когда действовало нулевое растаможивание и дальше перевозка автомобилей будет проводиться по уже существующим нормам.

На границах с Украиной многокилометровые очереди с автомобилями (фото из открытых источников)

Пользователи в Интернете публикуют фотографии и видеоролики близлежащих автомагистралей возле КПП на украинских границах. Очереди вытянулись на десятки километров, и граждане ждут своей очереди во время нещадной жары несколько суток подряд.

Важно, что несколько дней назад пограничники разрешили пропускать авто на всех пунктах попуска, для этого было увеличено количество таможенников. Откорректированы изменения в графиках работы таможенных постов. Однако эти меры не дали ощутимого результата, автомобилей на ввоз не стало меньше.

Как информируют в Telegram-канале "Львов, Ужгород, Ивано-Франковск – на связи", на пограничной территории постоянно происходят ссоры. Украинцы очень возмущаются действиями автокоммерсантов, которые теперь зарабатывают на том, что реализуют места в очереди, что ближе к пропускному пункту.

Они занимают их вперед, и очереди от этого только становятся длиннее. Услуги реализаторов недешевы, место, которое находится ближе к КПП, стоит от 250 долларов. Все эти незаконные сделки существенно усложняют работу пропускных пунктов. Больше всего страдают от этого граждане, возвращающиеся домой на собственных авто и дальнобойщики, которые выстаивают здесь неделями.

Так же ждут и машины, предназначенные для нужд наших военнослужащих. Правила живой очереди на границе – одни для всех.

"Если бы сделали после ввоза одного автомобиля, запрет на продажу, например, в течение 2 лет – этого дурдома не было бы", – такого мнения придерживается один из пользователей, Ярослав Марчишин.

Напомним, что "Комментарии" информировали об экономическом прогнозе в Украине.





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