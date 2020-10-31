Огромного питона достали из-под капота автомобиля: как он там оказался

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Татьяна Веремеева
В городе Данья-Бич в штате Флорида (США) сотрудники службы охраны дикой природы вытащили трехметрового бирманского питона из моторного отсека автомобиля. Об этом пишет CNN.
Владельцы автомобиля были обеспокоены нетипичным светом
от фар своего автомобиля и когда открыли капот, чтобы проверить, все ли системы
работают нормально, увидели огромного питона. В сети опубликовано видео, как
офицер охраны дикой природы схватил змею за голову, а затем вытащил ее, в то
время как еще один мужчина пытался помочь ему положить змею в мешок.
Сотрудники агентства предполагают, что змея искала место,
чтобы согреться. Теперь же питона отправят в зоопарк. Бирманские питоны не
являются коренными жителями Флориды и считаются инвазивными, потому что они
охотятся на местных птиц, млекопитающих и даже аллигаторов. В августе власти
Флориды объявили, что вывезли из Эверглейдс 5000 питонов.
Ранее "Комментарии" писали, что смертельная схватка
питона и аллигатора попала
на видео. Схватка закончилась тем, что один из огромных хищников стал добычей для другого.
В видео также показан жестокий момент того, как аллигатор поедает свою огромною
добычу, применяя смертоносные клыки.
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