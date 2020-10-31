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Главная Новости Общество происшествия Огромного питона достали из-под капота автомобиля: как он там оказался
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Огромного питона достали из-под капота автомобиля: как он там оказался

Существует множество причин, из-за которых могут включиться фары автомобиля Ford Mustang, но большая змея, свернувшаяся под капотом, вряд ли входит в руководство по техническому обслуживанию

31 октября 2020, 09:33
Автор:

Татьяна Веремеева

В городе Данья-Бич в штате Флорида (США) сотрудники службы охраны дикой природы вытащили трехметрового бирманского питона из моторного отсека автомобиля. Об этом пишет CNN.

Огромного питона достали из-под капота автомобиля: как он там оказался

Владельцы автомобиля были обеспокоены нетипичным светом от фар своего автомобиля и когда открыли капот, чтобы проверить, все ли системы работают нормально, увидели огромного питона. В сети опубликовано видео, как офицер охраны дикой природы схватил змею за голову, а затем вытащил ее, в то время как еще один мужчина пытался помочь ему положить змею в мешок.

Сотрудники агентства предполагают, что змея искала место, чтобы согреться. Теперь же питона отправят в зоопарк. Бирманские питоны не являются коренными жителями Флориды и считаются инвазивными, потому что они охотятся на местных птиц, млекопитающих и даже аллигаторов. В августе власти Флориды объявили, что вывезли из Эверглейдс 5000 питонов.

Ранее "Комментарии" писали, что смертельная схватка питона и аллигатора попала на видео. Схватка закончилась тем, что один из огромных хищников стал добычей для другого. В видео также показан жестокий момент того, как аллигатор поедает свою огромною добычу, применяя смертоносные клыки.


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