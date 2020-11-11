Ограбили таможню на 6,5 млн евро: подробности дерзкого преступления в Германии

В Германии на таможню проникли воры: им удалось завладеть 6,5 млн евро. Об этом передает DPA 11 ноября.

Фото иллюстративное. Из открытого доступа

Сообщается, что ЧП произошло еще 1 ноября, но следователи сообщили об этом только в среду, сегодня. Так, трое мужчин ворвались в отделение таможни в немецком городе Эммерих, что неподалеку от границы Германии с Нидерландами. Сначала они взломали дверь подвала в помещении. А после злоумышленники просверлили дыру в стене – там находилось несколько сейфов с деньгами. Из хранилища грабители забрали около 6,5 миллиона евро (примерно 7,6 млн долларов).

Теперь полиция предлагает вознаграждение в размере 100 000 евро за поимку бандитов. По словам следователей, преступление было заранее спланировано и провернули его на профессиональном уровне.

Свидетели рассказали правоохранителям, что около 6:00 было слышно бурение. Позже жители заметили, что трое мужчин в темной одежде и в темных шерстяных шляпах несколько раз выходили и снова входили в здание, чтобы погрузить предметы в белый фургон с раздвижной дверью. Затем неизвестные скрылись на автомобиле. Предварительно, номерной знак авто мог быть зарегистрирован в западном городе Клеве. Кроме того, есть и четвертый подозреваемый. Предполагается, что он следил за происходящим снаружи, а позже уехал на другой машине в том же направлении.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники вместо пассажиров увидели в автобусе неожиданную находку.

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