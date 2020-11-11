kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15870.90

ETH/USD

468.95

LTC/USD

59.97

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Ограбили таможню на 6,5 млн евро: подробности дерзкого преступления в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Ограбили таможню на 6,5 млн евро: подробности дерзкого преступления в Германии

В Германии трое неизвестных ворвались в отделение таможни и со сверлом добрались до сейфов

сегодня, 19:17
Автор:

Таисия Ерохина

В Германии на таможню проникли воры: им удалось завладеть 6,5 млн евро. Об этом передает DPA 11 ноября.

Ограбили таможню на 6,5 млн евро: подробности дерзкого преступления в Германии

Фото иллюстративное. Из открытого доступа

Сообщается, что ЧП произошло еще 1 ноября, но следователи сообщили об этом только в среду, сегодня. Так, трое мужчин ворвались в отделение таможни в немецком городе Эммерих, что неподалеку от границы Германии с Нидерландами. Сначала они взломали дверь подвала в помещении. А после злоумышленники просверлили дыру в стене – там находилось несколько сейфов с деньгами. Из хранилища грабители забрали около 6,5 миллиона евро (примерно 7,6 млн долларов).

Теперь полиция предлагает вознаграждение в размере 100 000 евро за поимку бандитов. По словам следователей, преступление было заранее спланировано и провернули его на профессиональном уровне.

Свидетели рассказали правоохранителям, что около 6:00 было слышно бурение. Позже жители заметили, что трое мужчин в темной одежде и в темных шерстяных шляпах несколько раз выходили и снова входили в здание, чтобы погрузить предметы в белый фургон с раздвижной дверью. Затем неизвестные скрылись на автомобиле. Предварительно, номерной знак авто мог быть зарегистрирован в западном городе Клеве. Кроме того, есть и четвертый подозреваемый. Предполагается, что он следил за происходящим снаружи, а позже уехал на другой машине в том же направлении.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники вместо пассажиров увидели в автобусе неожиданную находку.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dpa-international.com/topic/german-customs-office-heist-nets-6-5-million-euros-thieves-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A201111-99-298855
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ