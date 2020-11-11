Ограбили таможню на 6,5 млн евро: подробности дерзкого преступления в Германии

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Таисия Ерохина
В Германии на
таможню проникли воры: им удалось
завладеть 6,5 млн евро. Об этом передает DPA 11 ноября.
Фото иллюстративное. Из открытого доступа
Сообщается, что
ЧП произошло еще 1 ноября, но следователи сообщили об этом только в среду,
сегодня. Так, трое мужчин ворвались в отделение таможни в немецком городе
Эммерих, что неподалеку от границы Германии с Нидерландами. Сначала они
взломали дверь подвала в помещении. А после злоумышленники просверлили дыру в
стене – там находилось несколько сейфов с деньгами. Из хранилища грабители забрали около
6,5 миллиона евро (примерно 7,6 млн долларов).
Теперь полиция предлагает вознаграждение в размере 100
000 евро за поимку бандитов. По словам следователей, преступление было заранее
спланировано и провернули его на профессиональном уровне.
Свидетели рассказали правоохранителям, что около 6:00 было слышно бурение. Позже жители заметили, что трое
мужчин в темной одежде и в темных шерстяных шляпах несколько раз выходили и
снова входили в здание, чтобы погрузить предметы в белый фургон с раздвижной
дверью. Затем неизвестные скрылись на автомобиле. Предварительно, номерной знак
авто мог быть зарегистрирован в западном городе Клеве. Кроме того, есть и
четвертый подозреваемый. Предполагается, что он следил за происходящим снаружи,
а позже уехал на другой машине в том же направлении.
Как сообщалось ранее, украинские пограничники
вместо пассажиров увидели в автобусе неожиданную
находку.
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