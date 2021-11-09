Офис генерального прокурора расследует дело крупной преступной группы в Киеве



















Голосеевский районный суд Киева вынес приговор одному из членов преступной организации, которая может быть причастна к мошенничеству, подделке документов, созданию фиктивных предприятий, махинаций с недвижимостью. Подозреваемый сознался в содеянном, согласился на сотрудничество со следствием и получил год условного срока вместо трех лет тюремного заключения. Он назвал имена соучастников и раскрыл новые эпизоды противоправной деятельности, что позволило правоохранителям получить новые данные о преступной группе. Об этом говорится в сюжете OBOZREVATEL TV.

Офис генерального прокурора - фото из открытых источников

По данным журналистов, эпизод, который рассматривался в суде, связан с незаконной продажей участка земли площадью 113 га в Оболонском районе Киева. Его стоимость составляет более 11 миллионов долларов. Это дело несколько лет лежало на полке, пока не попало в Офис генерального прокурора Украины.

Журналисты отметили, что на данный момент правоохранительные органы установили причастность к преступной организации более десяти человек. Среди них упоминаются Антон Шубенков, Ольга Алисименко, Константин Кривопуст, Андрей Головатюк и Александр Боднарчук. Два последних скрываются от следствия.

По данным журналистов, участники группировки могут быть причастны к мнимая продажа проблемных активов, махинации с ценными бумагами, мошенническая деятельность с участием целого ряда финансовых учреждений – "БМ Банка", "Родовид", "Таскомбанка" и других. Помощь в реализации преступлений группе якобы оказывали "черные" регистраторы и нотариусы. Группировка могла использовать свои связи в государственных структурах, создавала фиктивные фирмы на территории Украины и за рубежом. Кроме того, минимум один эпизод деятельности преступников якобы связан с убийством.

Адвокат обвиняемого Максим Топорков подтвердил, что информация об этом эпизоде была, но подробности дела ему не известны.

На заседании суда присутствовал и один из подозреваемых – Антон Шубенков. Он категорически отказался давать комментарии журналистам после суда и сразу же ретировался, чтобы не отвечать на вопросы. Его адвокат Руслан Андрищук лаконично заявил, что дело против его подопечного полностью сфабриковано.

По информации источников журналистов, на сегодняшний день заведено около 10 уголовных дел, связанных с деятельностью группировки. Благодаря тому, что один из ее участников пошел на сделку со следствием, раскрывается все больше подробностей, а количество уголовных производств растет. Кроме того, отмечается, что еще несколько участников группы якобы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, чистосердечно сознавшись в содеянном в надежде смягчить приговор. Это даст возможность узнать полный состав группировки и установить все эпизоды преступной деятельности.

Следствие продолжается.





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