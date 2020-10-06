Одну из трех слушательниц военно-медицинской академии, пострадавших в ДТП 25 августа, отправили в Германию

Слушательницу Украинской военно-медицинской академии, Александру Гуй, пострадавшую в аварии 25 августа из трех девушек сильнее всего, направили на лечение в один из реабилитационных центров Германии. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны "Армия- Inform".

Фото: Армія-Inform

Известно, что у девушки покалеченны обе ноги, на данный момент она перенесла уже 10 операций, на левую нижнюю конечность установлен аппарат внешней фиксации, правую пришлось ампутировать. По словам военных врачей, есть некоторые проблемы с одной из ран в районе голени сохраненной ноги. Но медики надеются, что из-за сохранения функции мягких тканей и сосудов конечности, нога восстановится и сможет стать опорной, после чего можно будет проводить протезирование левой.

"Из нас троих я пострадала больше всего, поэтому на лечение в Германию отправляют именно меня. Сопровождать нас будут немецкие специалисты. Курс будет проходить в военном госпитале города Ульма. Надеюсь на их помощь и очень благодарна нашим военным врачам", — отметила пострадавшая.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Министерстве обороны Украины назвали имя майора, который 25 августа совершил наезд на трех курсанток Военно-медицинской академии в столице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!