Одну из трех слушательниц военно-медицинской академии, пострадавших в ДТП 25 августа, отправили в Германию

Язык
BTC/USD
10707.44
ETH/USD
349.60
LTC/USD
47.37
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Слушательницу Украинской военно-медицинской академии, Александру Гуй, пострадавшую в аварии 25 августа из трех девушек сильнее всего, направили на лечение в один из реабилитационных центров Германии. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны "Армия- Inform".
Фото: Армія-Inform
Известно, что у девушки покалеченны обе ноги, на данный момент она перенесла уже 10 операций, на левую нижнюю конечность установлен аппарат внешней фиксации, правую пришлось ампутировать. По словам военных врачей, есть некоторые проблемы с одной из ран в районе голени сохраненной ноги. Но медики надеются, что из-за сохранения функции мягких тканей и сосудов конечности, нога восстановится и сможет стать опорной, после чего можно будет проводить протезирование левой.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Министерстве обороны Украины назвали имя майора, который 25 августа совершил наезд на трех курсанток Военно-медицинской академии в столице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости