Один из самых богатых людей Украины заразился COVID-19

Один из самых богатых и влиятельных людей Украины, бизнесмен Геннадий Боголюбов заразился на COVID-19. Об этом сообщает "Новое Время".

По данным источника, 58-летний бизнесмен в эти дни должен был пребывать в Лондоне, где проходит судебный процесс российской компании "Татнефть" против самого Боголюбова. Однако данный процесс он вынужден пропустить из-за того, что находится на самоизоляции. Никаких данных о тяжести заболевания на данный момент нет.

Ответчиками в деле также выступают другие украинские олигархи: Игорь Коломойский, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Их обвиняют в незаконном обогащении использовании различных схем во время работы с нефтяными платежами. Суд первой инстанции уже признал вину украинских олигархов, которых связывают с компанией "Укртатнефть". Сумма иска составляет 334 миллиона долларов.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине рекорд заболеваемости на COVID-19.

На первое место по темпам распространения коронавируса снова вернулась Харьковская область. За сутки там обнаружили 693 новых больных. Немного меньше их в этот раз в Киеве — 635. Третьей областью, где инфекция пошла в агрессивное наступление, остается Одесская область. Там за день еще 571 случай инфицирования.

Более 400 новых больных с Covid-19 за сутки обнаружили в Хмельницкой, Житомирской и Запорожской областях.





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