Одесский припортовый завод останавливает работу: почему сложилась подобная ситуация

ЧАО "Одесский припортовый завод" (государственное предприятие химической отрасли, специализирующееся на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, а также занимающееся перевалкой химпродукции на морской транспорт) после нескольких попыток восстановить его деятельность закрывается. Предприятие уже находится в процессе остановки, а одной из причин этого стала заоблачная цена на природный газ.

Одесский припортовый завод - фото из открытых источников





Почему сложилась подобная ситуация – и вокруг ОПЗ, и с мировыми ценами на газ? Как могут события развиваться дальше? На эти вопросы постарались ответить эксперты для издания "Комментарии-Украина".







Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин акцентирует, что проблемы испытывает не только ОПЗ. "В Великобритании тоже остановили работы несколько заводов по производству удобрений, – отмечает он. – Никто не будет покупать такие дорогие удобрения. Поэтому экономически проще закрыться, чем продавать свою продукцию в убыток. С учётом того, что химические заводы являются большими потребителями газа, соответственно, спрос на него начнет падать – и цена на него тоже". По словам Даниила Монина, если смотреть по нефтяному эквиваленту, то цена на газ должна быть на уровне 300 долларов за 1000 кубов при нефти 70 долларов за баррель.





"Поэтому цена 800-1000 долларов за тысячу кубов является неадекватной – и резко будет снижать потребление газа. Думаю, заводы откроются, когда цена на газ опять упадет", – прогнозирует эксперт.





Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский также отмечает, что цена на газ в мире сейчас – заоблачна. Ряд производство уже остановился по этой причине в Европе. И еще может остановиться.





"Я бы не стал говорить, что мы видим вокруг ОПЗ некие целенаправленные действия. Возможно, можно было государству выдать кредит предприятию с какой-то скидкой. Но это должно быть решение правительства. Однако, если говорить о рыночном подходе, то закупать газ должны на свободном рынке. А он там довольно дорогой", – отмечает эксперт.





По словам Леонида Униговского, рекордная цена на газ (на европейском хабе его предлагали недавно по 1000 долларов за тысячу кубометров) установилась по ряду причин.



"Одна из причин – пандемия. В результате локдаунов темпы развития газовых месторождений, добычи, инвестиций в отрасль – снизились. Нарастить сразу это всё достаточно сложно. Добыча углеводородов – достаточно инерционный процесс, – поясняет эксперт. – Также причина – это то, что после локданов пандемии сейчас почти всюду начался рост производства. Наибольший – в Азии. Вследствие этого наблюдается резкое увеличение там потребления газа. И значительно выше спрос. И цена значительно выше, чем та, которую "может позволить себе" Европа. Поэтому значительные объемы сжиженного газа уходят в Азию. В том числе это касается северо-американского газа – порядка 50% всего экспорта".





Еще один момент – в Европе газовые хранилища заполнены всего примерно на 70%. Это не критично, но вызывает определенные опасения накануне нового отопительного сезона.





"Ну и еще одна возможная причина – политика Газпрома. Чтобы ускорилась сертификация "Северного потока-2", он мог искусственно снизить поставки в Европу. Хоть, опять же, есть объективные обстоятельства – увеличение потребления газа в РФ, закачка в свои хранилища. А потому не исключаю, что возможностей для существенного увеличения прокачки российского газа через украинскую ГТС в данный момент нет", – резюмирует Леонид Униговский.





Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" политический эксперт Валерий Дымов уверен: тяжело, когда речь идет о газе, отделять экономику от политики. Тем более, когда предприятие находится в госсобственности. А значит – постоянно под влиянием политически процессов, как и другие пока еще прибыльные ГП.





"Понятно, что при такой цене на газ на мировых рынках, производство является не рентабельным. Понятно, что та продукция, которую вырабатывает ОПЗ, не находит спроса. Это то, что находится на поверхности с экономической точки зрения. Но с политической точки зрения напомню, что ОПЗ всегда был лакомым кусочком для олигархов, повязанных с газом и политикой. Когда еще Юлия Тимошенко во время своего премьерства выставляла ОПЗ на продажу и за него предлагали 1 млрд долларов, за него соревновались Коломойский, Григоришин и даже Ливия с Кадафи во главе, приватизация предприятия была заблокирована. И завод остался под плотным политическим влиянием тех или иных партий", – отмечает Валерий Дымов.





По его словам, при помощи так называемой давальческой схеме убивали и приватизировали украинскую промышленность.





"Суть в том, что директор того или иного завода не был его собственником, но находился на зарплате у олигарха, который поставлял туда газ или другое стратегически важное сырье. Ответственности за предприятие при этом его руководство не несло, денег в него не вкладывало, торговало только тогда, когда это было выгодно. Инвестиций, развития от такого собственника как государства – не было. И как бартер убивал украинский бюджет, финансовую систему, так давальческие схемы убивали отечественную промышленность", – поясняет эксперт.





ОПЗ, продолжает он, оставался курицей, которую никто не режет, пока она несет золотые яйца. А когда перестает их нести (как в нынешней ситуации) – руководство предприятия умывало руки. Мол, я не собственник, мне оно не нужно, что хотите с ним, то и делайте.





"Промышленные и политические кланы доводят ОПЗ до ручки. По словам нынешнего руководства, завод никогда не был в таком плачевном состоянии, как сейчас. Несмотря на красивые слова президента Зеленского, сказанные им летом 2020-го о том, что предприятие находится в прекрасном состоянии. Как оно может находится в прекрасном состоянии, если в него никто не вкладывал? И нет ничего удивительного с тем, что происходит с ОПЗ и с такого рода остатками стратегических предприятий в Украине, находящимися в подобном состоянии. Думаю, что даже в словах менеджмента завода тоже есть политическая составляющая. Когда мы говорим о приватизации в такого рода условиях, когда завод в таком состоянии и такая цена на сырье очень дорогая, а продукция не находит сбыта, мы не получим того экономического эффекта, который бы удовлетворял государство как собственника ОПЗ. Сознательно его доводили до такого состояния, чтобы приватизировать в благоприятной для себя и неблагоприятной для государства, его граждан, ситуации", – считает Валерий Дымов.





Напомним, несколько лет назад Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

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